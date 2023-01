“Tomé bastante; Leo se enojó y me dijo 'pará'”: Agüero habló de los festejos de Argentina

El exfutbolista argentino Sergio Agüero contó cómo vivió los festejos albicelestes tras la consagración en el Mundial Qatar 2022 y de sumarse a la celebración de sus compañeros en la cancha y en el vestuario.

El Kun reconoció que se excedió con el alcohol, pero explicó que estaba con el estómago vacío, lo que hizo que lo afectara más de la cuenta.

Agüero en los festejos de Argentina

“Tomé bastante, pero estaba sin comer, por eso me pegó”, dijo en Twitch. “Éramos campeones del mundo. Si me pasaba algo que sea en Qatar”.

Además, señaló que Lionel Messi le dijo que le aflojara a las bebidas. “En un momento, Leo se enojó y me dijo 'pará'. ¿Cómo pará? Somos campeones del mundo. Yo estaba tan bien, tan feliz, que creo que el corazón estaba perfecto. Y como estaba feliz, me pegó doble el alcohol".

Agüero tuvo que dejar el fútbol debido a sus problemas cardíacos, por eso mencionó la situación de su corazón.

Agüero, contando que bebió bastante en los festejos por el campeonato del mundo, que Messi le echó la bronca por ello y que, pese a ello, él siguió dándole a las copas. A su cardiólogo casi le da el infarto a él...



📽️ vía @somoscorta pic.twitter.com/Gh8crTANFV — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 4, 2023

El exdelantero también contó cómo fue llevar a cuestas a Messi y el dolor de espalda que le generó. "Alcé al mejor del mundo. Eso sí, me dolía mucho la espalda. En un momento no podía más”.

“No podía dar la vuelta (olímpica) ni en pedo. Si daba la vuelta, iba a terminar en un hospital. Leo se dio cuenta porque lo miré, cruzamos miradas. 'Todo bien, sos campeón del mundo, pero me duele la espalda'. Y ahí se bajó. Andaba arrodillado después", agregó.

El Kun también contó que casi se olvida a su hijo Benjamín en Doha, en la emoción de los festejos.

"Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: 'Dale, vamos. Presentemos el pasaporte, todo'. Me iba con la Selección y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo", dijo Agüero en Twitch, según replicó TyC Sports.