Topolansky: "La unidad nos permitió crecer" y "lo tuvimos claro" en la izquierda "mucho antes que la derecha"

Lucía Topolansky se considera un "mosquito" que "pica" en varios temas de la vida interna del Movimiento de Participación Popular (MPP). A sus 79 años y ya en la retirada, la exvicepresidenta sigue estando en la cocina de las negociaciones más gruesas de uno de los principales sectores del Frente Amplio.

Mientras pica los ingredientes para la sopa del mediodía en su chacra de Rincón del Cerro, Topolansky reivindica la vigencia de la "liberación nacional" como la "independencia de esos monstruos multinacionales con más PBI que muchos estados", y dice con el diario del lunes que fue un "error" no haber pensado en una "participación minoritaria del Estado" en UPM II.

Pese a que en 2019 fue su candidata, la exsenadora ubica hoy a Carolina Cosse en la "línea del Partido Comunista" dentro de amplio espectro frentista, reconoce que es "un problema" la pérdida de peso del MPP en los sindicatos y plantea que el próximo gobierno del Frente Amplio tendrá que retomar los Consejos de Ministros.

Fue la más votada en las elecciones del MPP ¿Qué rol va a jugar en esta etapa?

De aquel MPP fundacional, viejos viejos, vamos quedando poquitos. ¿Qué rol jugamos? La memoria institucional. La parte más activa de estar en primera línea le corresponde a los jóvenes, y es un modo de hacer la transición. No son buenos los cortes abruptos. Un militante hoy podría preguntarse: '¿Por qué el MPP no votó en su momento el ingreso al Mercosur?'. Eso tuvo un fundamento en el acierto o en el error. Ese papel lo jugamos con toda facilidad los que estuvimos, sin tener que ir a los papeles viejos. La gente nos conoce, hemos trillado. Voy a militar hasta que las energías me den. Trato de entender esta época nueva que entramos, que no es mi época. El MPP es un movimiento y no un partido. Los partidos son organismos mucho más exigentes, con una cuestión ideológica definida de la A a la Z. Eso es para nosotros, en este momento de la historia, una limitante. La diversidad y que puedas reunir en torno a una idea central, da la oportunidad de crecer con cabeza abierta. Yo no tengo un catecismo.

¿Ideológicamente dónde los deja?

Nos definimos de izquierda y hablamos de liberación nacional. Pero cuando ese concepto nace quería decir algo muy distinto. Hoy lo encaramos por la independencia de esos monstruos multinacionales con más PBI que muchos Estados, que no tienen bandera ni himno, que no conocés a nadie, pero te determinan la vida.

Pero UPM fue muy importante en sus gobiernos, y hay quienes lo creen ese "gigante internacional" que...

Sí, fue una discusión. Pero una cosa es traer una multinacional en un rubro que no teníamos y para el que no teníamos mercado. Estábamos en la oposición en el Parlamento cuando la instalación de Botnia, que se vendió y pasó a llamarse UPM I. Terminada la campaña, Pepe mandó a Finlandia a Andrés Berterreche, que es ingeniero forestal y vino con un informe híper detallado que decía que cumplían con toda la seguridad ambiental. La instalación de Montes del Plata, con capitales chilenos, la seguimos muy de cerca en nuestros gobiernos. Y conseguir la instalación de esta última, que es la más grande del país, no son cinco minutos. Empezó en el gobierno de Vázquez, siguió con los viajes de Pepe en su gobierno y se empezó a construir en el tercero.

¿No echa por tierra el postulado ideológico del nacionalismo popular?

No, porque no lo hacemos en el sentido que lo interpreta Cabildo Abierto.

Hay cinco departamentos completamente atravesados por una obra que es funcional a una multinacional.

Sí, pero vamos a mirar bien todo. Ese proceso industrial tiene un montón de complejidades. Podríamos haber juntado capital nacional, pero no teníamos el expertise para la construcción. Ni el mercado. Capaz que el error, y esto con el diario del lunes es más fácil de ver, fue no haber tenido aunque sea una participación minoritaria del Estado. Es lo que hacen los chinos, no son mayoría en una cantidad de emprendimientos, pero cobran regalías. Capaz que hubiera sido bueno haber generado una regalía que fuera un fondo para el futuro de las jubilaciones.

Hoy con Orsi, ¿no queda desfigurada esa lectura del MPP como una pata nacional popular, en contraste con el marxismo y la socialdemocracia?

El FA nació así. En el '71 tenías un arco que iba del Partido Socialista a Alba Roballo, que acababa de salir del Partido Colorado. Iba del Partido Comunista a (Francisco) Rodríguez Camusso que acababa de salir del Partido Nacional. Iba del 26 de Marzo –"los independientes macanudos", les decíamos– al Partido Demócrata Cristiano. Tenemos un montón de defectos, pero nuestra gran virtud es haber permanecido más de 52 años conciliando la unidad en la diversidad. Nos permitió crecer, porque ninguna de las partes por sí sola somos capaces de ganar una elección. Lo tuvimos claro nosotros mucho antes que la derecha, que recién ahora viene a tenerlo claro. Yo escuchaba a colorados hablar de "alternancia" y me agarraba la cabeza, porque se olvidaron de su propia historia. Para mí en la escuela el Partido Colorado y el gobierno eran lo mismo. Por supuesto que cuanto más amplia es la unión, más cortos son los puntos del programa.

¿Dónde ubica a Carolina Cosse en ese espectro?

Ella tiene una lista propia que sacó en la elección pasada, que reunió a una serie de frenteamplistas independientes. Ahora está en alianza con grupos más pequeños y el Partido Comunista. Entonces yo la ubico más bien –lo digo cortando grueso– en la línea del Partido Comunista, que es la agrupación más grande que la apoya.

¿Ella puede hacer una síntesis de toda la diversidad que usted plantea?

No creo, porque está todo el espacio seregnista que lo vendría a representar Mario si terminan de proclamarlo, porque todavía no me quedó claro. Y después todo el espacio nuestro, con la Vertiente, con una impronta artiguista muy fuerte. Y (Andrés) Lima, que representa algo nuevo como esa mirada del interior. Entre los cuatro candidatos vamos a tener en común un programa.

Astori dice que el Ministerio de Economía tiene que corresponder a un seregnista. ¿Usted lo comparte?

Es glorioso Danilo. Yo me tengo fe para ganar y ojalá llegue el momento de sentarnos con él, que tiene una bruta experiencia, y otros compañeros, a pensar cómo organizarlo.

¿No es un mensaje de que los "socialdemócratas" han sido los únicos con capacidad de dar certeza para dirigir la economía?

No, no. Se suele olvidar, y me parece una injusticia hacia Danilo, que en el año 2005 se había reformulado la deuda externa y había unos vencimientos que caían sobre el presupuesto como si fueran misiles. Y Danilo tuvo la enorme capacidad de renegociarlo. Todo lo que se hizo con el Banco Central, el salvataje del Banco Hipotecario, la reforma tributaria, la profesionalización de la DGI, la crisis de 2008 que Uruguay apenas sintió una brisita. Pudimos tener discusiones y miradas distintas en temas de inversión. Pero todo lo que invirtamos en la cuestión social, que no tengamos gente excluida, es una inversión y no un gasto. Soy de las que cree que puede haber impuestos dirigidos –como en Holanda, que una parte de las boletas va para investigaciones agropecuarias–, pero la mayoría de los economistas, Danilo es uno, se resisten.

Por eso, ¿no tuvo el MPP faltante de personas que den las certezas que piden los mercados?

Tuvimos un grupo de compañeros economistas que hicieron su aporte y capaz no quedó tan visible. Tenemos un equipo de gente en (la fundación) Siembra, que está trabajando muy seriamente. El FA tiene gente en todos sus sectores que va dirigiendo el pensamiento económico, pero está el Instituto de Economía, Cinve, el Claeh.

Hay gente de mucho renombre que no son del MPP duro, y que están manejando en el entorno de Yamandú Orsi.

Puede haber. Cuando Pepe gobernó, no pusimos todo con sellito MPP. No somos tan sectarios.

Se habla de Gabriel Oddone y Fernando Lorenzo. No lo han hecho público.

No lo he hablado, pero cuando estás trabajando en conformar un gobierno por el que vas a pelear, no tocás el piano en todo el teclado. Yamandú tendrá que tener la visión general. En diciembre tenemos un Congreso y del conjunto va a salir un programa. Comparto con (Ignacio) Zuasnábar que tendría que ser obligatoria la elección de junio, porque es una primaria. En esa elección donde el pueblo frenteamplista elige quién conduce mejor el programa, y tiene que tener empatía con su equipo de gobierno. No comparto con los partidos tradicionales el no funcionamiento del Consejo de Ministros. Es el equipo del presidente, y ahí todas las semanas tenés la foto en tiempo real. Un Estado no es una empresa, pero en lo que se pueda asimilar, cualquier empresa moderna funciona en equipos. No comparto el pico a pico. Sea Yamandú o el que esté, va a retomar lo que hicimos durante 15 años.

¿Cómo va a impactar en el MPP el día que no esté Mujica?

Cuando hay una figura muy fuerte, el día que no está queda un agujero. Pero si no hacés nada hacia el futuro, termina siendo mucho más grande, como pasó con el grupo de Germán Araújo, que desapareció. Los liderazgos no se inventan, lo de los cursos de liderazgo es viru viru. Podremos alimentar a alguno, pero hay una condición natural que sale o no sale. Pepe siempre dice que mejor dejar un equipo que lo supere con ventajas. De repente, el viandazo que tiene la ausencia de una figura fuerte, se atempera.

Si lo llevamos a términos electorales, ¿cuántos de esos casi 300 mil votos en 2019 no son estrictamente para el Pepe o un líder carismático?

Lo dirá la gente. Tenemos en las gateras compañeros sólidos en el Parlamento. A los pingos los tenés que ver en el ruedo. Puedo tener capacidad, pero ser un tronco total en la comunicación con la ciudadanía. Hay que generar confianza, cercanía y trillar mucho. El fondo de esta chacra da a la ruta, y cuando Pepe entró en el Parlamento, avisaba a la compañía y caminaba por ahí para tomarse todos los viernes un ómnibus al interior. Esa gota de agua, ta, ta, ta (gesticula un goteo), y la gente lo empezó a conocer.

Eso va con un carisma, se habla de un liderazgo paternal...

Como dice Pepe, hay una crisis de abuelos.

Es una disputa que supo dar (Jorge) Pacheco Areco, Tabaré Vázquez, Mujica, hoy Manini Ríos.

Me encantaría tener la bola de cristal y ayudar... porque la política es un juego de postas. La vida después irá formando a esos compañeros y dirá si estuvimos acertados. Le tengo fe a unos cuántos. Tenemos tres compañeras en Diputados que son de armas tomar: Cecilia Cairo, Lucía Etcheverry y Bettiana Díaz. De ahí va a salir un liderazgo y de hecho ya se está perfilando. Tenemos un compañero pesado en el Parlamento como el 'Pacha' Sánchez. Son bastante más jóvenes y no tengo nada contra eso. De hecho, tenemos un presidente de la República bastante joven.

¿Cómo el MPP perdió tanto peso en los sindicatos? En algún momento fue una línea importante en el PIT-CNT.

Tenemos gente en los sindicatos pero siempre poca gente en la Mesa Representativa. No hemos podido avanzar tanto, sabemos que es un problema que tenemos. Tenemos gente en Fuecys, en el puerto y dentro de las agrupaciones de la salud, pero muchas veces queda más diluida. Es un problema que tenemos. No es por consolarnos, pero sí tenemos mucha gente en la cuestión social de los barrios. Ese es un fuerte y ahí hay mucho trabajador, pero desgraciadamente es un cuentapropista, que a veces no puede estar organizado y no tiene esa maravilla de la herramienta sindical.

Es un círculo de influencia que el Partido Comunista, que ahora van a tener de rival, sí tiene muy aceitado.

Por eso el Frente es un frente. Unos son fuertes acá y otros acá, y de esa manera llegamos a todos lados. Cuando hace más de 30 años llegamos a este barrio, acá ganaban los colorados a nivel municipal. Eso cambió. Los chacareros no son de derecha; son conservadores en el sentido de ser gente un poco aislada, metidos en las zozobras de si llovió o no, las pestes, las lechugas y demás. Esa inserción no la tienen otros compañeros.

¿Cómo ve a Manini Ríos? ¿Le ve futuro?

No tengo la bola de cristal. En su momento tuvo eco en un sector de la población, porque votó muy bien para ser un partido nuevo. Lo que ha dado en llamarse la familia militar es una red que ni imaginamos el tamaño que tiene. Obviamente que él empleó eso y así como a un rural hay que buscar el lenguaje para hablarle, a alguien de esa familia también. Manini lo tiene, naturalmente.

Ustedes también lo tuvieron.

Sí, tuvimos y creo que todavía tenemos votos allí. Se suele olvidar que el FA mejoró mucho ese trabajo. De la policía, ni qué hablar. Él (Manini) tuvo un punto de partida inteligente. No sé exactamente qué le puede haber aportado Domenech u otros de Cabildo Abierto, pero pienso que hubo gente de los partidos tradicionales que votó ahí para probar.

Mucha de ustedes.

Sí, ellos tuvieron una cierta competencia con nosotros en algunos asentamientos. Pero seguimos siendo la lista más votada del país. Más que la del presidente de la República. Sí, nos habrán sacado algún voto, pero no fuimos los únicos (ríe).

Si vemos los números de cuántos votos logra Cabildo y cuánto decrece el FA en comparación a otros, queda claro por dónde va el grueso.

El FA tuvo un fenómeno extraño, porque entre octubre y noviembre (de 2019) creció nueve puntos. Es un disparate. Siempre se dijo que (Ernesto) Talvi nos había sacado algún voto y encontré alguna gente del ámbito profesional, que vota más al candidato que al partido, que ahora quedó caliente como un chivo porque él se fue.

¿El MPP puede recuperarle una parte de lo perdido a Manini?

Siempre estamos para recuperar y ganar más terreno. Cuando tú te tiras por una idea y estás convencido, tenés que poner todas las fichas. La actitud de Cabildo en el Parlamento ha sido muy oscilante. En el tema del endeudamiento, estamos de acuerdo con ellos. En la cuestión de las financieras, ves las tasas que te cobran y es una estafa total. Ahora, por momentos parece desearan que les digan que no para salir por un plebiscito, como lo que hizo Larrañaga la elección pasada, y no dio resultado. También tenemos presentado sobre el pequeño comercio avasallado por las grandes superficies, y Cabildo estaba dispuesto a apoyarlo. Tienen una diputada, Elsa Capillera, que en su barrio conoce bien la importancia del almacencito, pero no basta con Cambadu. También coincido con mi vecino, el diputado César Vega, cuando en enero reclamó que no dijeran nada por el consumo de agua dulce en las piscinas. Veías las fotos y tenían el mar con solo cruzar la calle. Querido, bañate en el mar o llená la piscina con agua salada.

¿Álvaro Villar todavía tiene un partido para jugar con ustedes?

Sería fantástico que lo jugara, pero no hemos hablado con él. Siempre tenés un dilema y nos pasó con Tabaré: cuando tenés un profesional de excelencia y le requerís actividad política, le restás a esa profesión. Fue un buen candidato, faltaron unos votos pero no muchos. Pero por lo que estoy preocupada ahora es el tercer nivel de gobierno. Pertenecemos al Municipio A, con muchas más personas que Flores o Salto, y ponen a un pobre alcalde con un palito. El Cerro, ¿no debería tener un municipio? Cuando mi querido compañero Ricardo Ehrlich hizo la división de los municipios, lo critiqué. Parecían demasiado grandes y se pierde la cercanía. Hay que descentralizar poder y recursos, cosa no sencilla, porque no todo el mundo quiere. El intendente es el director de la orquesta y los gobiernos de cercanía son la acción directa con el vecino.