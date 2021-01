Torreira, Pellistri, Brian, Olaza… los uruguayos que esperan el cierre del mercado de pases

Un, hasta el momento, tranquilo período de pases del invierno europeo, entra en sus últimos días con varios jugadores uruguayos que están a la expectativa de conocer si cambian de equipo y dónde jugarán los próximos meses.

Facundo Pellistri, de Manchester United, Lucas Torreira, en Atlético de Madrid, y Lucas Olaza, en sus últimos días en Celta de Vigo, son los principales nombres que aparecen en el mercado, a la espera de conocer sus nuevos destinos.

La cesión de Pellistri

En Manchester United quieren ceder a Facundo Pellistri a un club europeo para que tenga un fogueo mayor al que puede brindarle jugar en la sub 23 del equipo, donde ya disputó partidos con actuaciones destacadas.

El técnico de Manchester United, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, confirmó este martes que quiere ceder a préstamo al uruguayo Facundo Pellistri y explicó los motivos por los que considera que sería bueno para el jugador pasara a otro equipo europeo.

Manchester United

“Hay bastantes clubes interesados en Facundo, por eso creo que deberíamos cederlo”, dijo el DT. “Ha jugado algunos partidos con los chicos de las inferiores, pero queremos que lo haga con más regularidad y a un nivel superior, por supuesto”, comentó durante la conferencia de prensa de este martes.

Los clubes que se interesaron en el ex Peñarol son de España, donde se mencionó a Celta y Alavés, Brujas de Bélgica, y también de Portugal.

Torreira sigue en la danza de nombres

El nombre del volante de la selección uruguaya, Lucas Torreira, también sigue en el mercado de pases del invierno europeo.

El mediocampista no es titular en el Atlético de Madrid de Diego Simeone, pero el Cholo lo ha utilizado en algunos partidos en los que ingresó en el segundo tiempo, como en los últimos encuentros, en el que jugó el segundo tiempo ante Eibar y los últimos cinco minutos frente a Valencia.

EFE/Quique García

Torreira es jugador de Arsenal de Inglaterra y está cedido en los colchoneros, por lo que los gunners tienen la palabra para decidir qué hacen con el volante por el que se han interesado Valencia, Lazio, Fiorentina y Mónaco, entre otros.

En Londres no quieren que el jugador pierda valor y están abiertos a propuestas que incluyan una compra final, como la que pretende Fiorentina, club que según el portal Tuttosport pidió el préstamo de Torreira con obligación de compra por € 10 millones.

"La situación es muy sencilla. A Arsenal le preocupa Torreira, su felicidad, que juegue y que esté bien. Queremos saber de él cómo se siente y, después, claro, saber qué piensa el Atlético. Para nosotros Lucas y su felicidad es lo más importante. Si todos están contentos, seguiremos así; si Lucas no está bien, buscaremos un cambio porque hay muchos equipos que me están llamando para preguntar por la situación del jugador", explicó Edu Gaspar, director deportivo de Arsenal, al diario As de Madrid.

@Atleti

Olaza y un posible cambio de equipo

Otro uruguayo, Lucas Olaza, se apronta para cambiar de equipo luego de que Celta de Vigo decidiera no hacer uso de la opción de compra a Boca Juniors, por la que debía pagar € 4 millones.

Miguel Riopa / AFP

El lateral formado en River Plate era titular indiscutido en el equipo celeste, pero el club español decidió no ficharlo. El jugador llegó a 18 partidos y si alcanzaba los 20, la transferencia se hacía de forma automática.

Por eso, el defensa ya no es tenido en cuenta en Celta y comenzó a entrenar en solitario en el club, a la espera de que se resuelva su futuro.

Valladolid, Cádiz y Granada se han interesado por su fichaje, informó este miércoles As. Además, hay otros clubes europeos que siguen al lateral, quien elegirá la mejor opción.

EFE/Juan Herrero

Además, Olaza ha sonado por estos días en Boca Juniors, ante la posibilidad de que regrese al club para reforzar el equipo de Miguel Ángel Russo para la nueva temporada.

Medios deportivos argentinos también han mencionado que, en caso de que no pase a otro equipo en estos días, el jugador podría permanecer en Celta, entrenando pero sin jugar, hasta mitad de año, cuando terminaría su contrato con los españoles y retornaría a Boca.

¿Brian Rodríguez a Europa?

El delantero de Los Ángeles FC, Brian Rodríguez, también está a la espera de una posible transferencia al fútbol europeo en los próximos días.

El futbolista de la selección uruguaya está de vacaciones en el este del país, donde entrena en doble horario y aguarda una llamada que le confirme que pasa al fútbol del viejo continente.

AFP

En caso de que no se concrete nada, volverá a LAFC a mediados de febrero para comenzar la pretemporada de la MLS Soccer.

Por el momento, su nombre no aparece en los principales diarios deportivos. En Italia, Sky Sports informó que Cagliari se interesó en él.

El jugador, en tanto, expresó que por su juego se sentiría mejor en el fútbol español.

Sanabria fue presentado en Zaragoza

Otro uruguayo, el juvenil Juan Manuel Sanabria, fue presentado en Zaragoza este miércoles, a donde llegó procedente de Atlético de Madrid a préstamo.

Real Zaragoza

El volante de 20 años, que en esta temporada debutó en Primera en partidos de Copa del Rey y estuvo de suplente en encuentros de La Liga y Champions, llegó al equipo de la Segunda división para sumar minutos y ganar experiencia en este semestre.

El futbolista formado en Nacional ya comenzó a entrenar junto a sus nuevos compañeros, entre quienes está el ex Peñarol Gabriel “Toro” Fernández. El objetivo del club es mantenerse en la categoría, en la que se encuentra en el puesto 20 de 22.

"Me siento preparado para estar en Segunda. Ya me siento uno más del grupo y hay que seguir sumando para sacar esto adelante. Me encantó la opción de venir aquí, era la mejor para crecer", dijo Sanabria en su presentación este miércoles.