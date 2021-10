Torres hizo un esfuerzo heroico y Paco Rodríguez jugó su mejor partido tras su vuelta: el uno por uno de Peñarol

Peñarol quiso pero no pudo en el clásico del Torneo Clausura contra Nacional. En los primeros 30', fue bien presionado, pasó apuros en defensa y se reiteró en pelotazos largos sin destino. En el tramo final del primer tiempo y en los primeros 15 del segundo tiempo, mostró lo mejor de su repertorio pero se encontró con retaguardia tricolor muy firme. Después, se fue diluyendo y se estrelló en un muro donde Mathías Laborda y Christian Almeida fueron los mejores.

Dentro de ese panorama colectivo con más sombras que luces, Peñarol tuvo destacados rendimientos en piezas que habitualmente no lucen o pasan desapercibidas. El golero Kevin Dawson retomó su nivel en partidos decisivos. Carlos Rodríguez jugó su mejor encuentro desde su retorno al club y de mitad de cancha para arriba, Facundo Torres fue el abanderado del juego y del estilo del aurinegro.

Sin embargo, el aurinegro no encontró en el último pase claridad. Ni con Walter Gargano -el más parejo del mediocampo- ni con Pablo Ceppelini. Tampoco con Agustín Canobbio que tuvo buenos arranques pero malas culminaciones.

Kevin Dawson 6: A los 15' se jugó la ropa en un centro que Bergessio le bajó a Trezza y salvó notablemente su arco. Luego respondió con mucha seguridad y sin dar rebote ante remates cruzados de Fernández y Trezza. En el segundo tiempo solo tuvo trabajo sobre el final en una pelota que le sacó a Bergessio tras un tiro libre mal tirado por Ocampo y un remate lejano de Trasante. Volvió el Dawson que rendía a nivel en los partidos importantes.

Giovanni González 5: Contenido durante los primeros 30' por una muy buena marca de Trezza. A los 35' perdió una pelota en salida que casi genera un gol del propio Trezza. Después comenzó a insistir con sus subidas pero las pocas oportunidades en que pudo tirar centro no encontró receptores.

Diego Battiste

Giovanni González intentó en subida

Carlos Rodríguez 7: El mejor partido desde su regreso a Peñarol. Cuando el aurinegro cayó en una serie de pelotazos largos desde el fondo fue el que jugó la pelota con mayor claridad en los envíos a distancia. Cerró muy bien a Trezza tras la pelota que perdió González en salida. Jugando en un bloque defensivo alto logró desarticular todo intento de ataque rival. Una gran noticia para Peñarol.

Diego Battiste

Carlos Rodríguez, bancó en defensa

Gary Kagelmacher 6: Firme y atento ante Fernández y Bergessio. Se cayó en un pelotazo largo y eso generó que el argentino Fernández lograra rematarle de afuera del área. Intentó empujar, cerró caminos y cumplió una solvente tarea defensiva.

Diego Battiste

Gary Kagelmacher, otro clásico correcto

Juan Manuel Ramos 5: Un mal centro en subida, un mal pase en salida en el primer tiempo. Un gran bloqueo a remate de Carballo tras la jugada en que Dawson salvó el gol contra Trezza. No influyó ni fue profundo en ataque. En el complementó sí lo fue con un gran caño a Méndez donde no supo culminar y en un par de pelotas quietas donde entró libre de marcas y estuvo cerca del gol, pero no llegó armado a definir.

Diego Battiste

Brian Ocampo marcado por Ramos

Jesús Trindade 5: Muy importante en los primeros minutos cuando Nacional salió a presionar contra el campo de Peñarol. Fue siempre rueda de auxilio defensiva pero no pudo organizar ni dar claridad en salida ante la presión tricolor. En el complemento pasó corto y al pie para iniciar los ataques.

Diego Battiste

Jesús Trindade anticipa a Trezza

Agustín Canobbio 5: Muy fauleado en el arranque del partido. Intentó cambiando de banda y fue siempre al frente para intentar generar peligro. Le faltó claridad tanto a la hora de definir como de meter el último pase, pero fue de los que más intentó.

Diego Battiste

Canobbio, muy fauleado

Walter Gargano 6: Otro buen clásico. Marcó y la entregó bien. Organizó el juego y tomó la batuta del equipo en el complemento. Pero no logró generar desnivel.

Diego Battiste

Walter Gargano batalló e intentó jugar siempre

Pablo Ceppelini 5: Le sacó una amarilla a Carballo y metió un peligroso tiro libre. Estuvo muy activo mientras estuvo en cancha, siempre intentando ensanchar posicionalmente el frente de ataque ocupando la banda izquierda, pasó siempre con acierto, pero, en definitiva, no generó rompimientos para que Peñarol anotara.

Diego Battiste

Pablo Ceppelini pasó al pie pero no desniveló

Facundo Torres 7: Otro que fue castigado con faltas en sus primeras apariciones. Se soltó en los últimos 10' del primer tiempo con un gran remate que dio en el palo y otra falta que generó amarilla (a Trezza). En el segundo tiempo se estacionó por derecha, intentó siempre desestabilizar pero se encontró con una defensa cada vez más firme. Terminó muy golpeado y sustituido. Por la forma en cómo llegó al domingo, por el esfuerzo que puso en ser titular y la dureza con que lo castigaron mostró una guapeza poco habitual para los tiempos futboleros que corren. Por eso el hincha lo aplaudió de pie.

Diego Battiste

Facundo Torres, abanderado del juego de Peñarol

Agustín Álvarez Martínez 5: En un pelota largo se las ingenió para cuerpear a Polenta, sacárselo de arriba y rematar de larga distancia, con gran noción de arco, para generar la primera opción de riesgo de su equipo. En el complemento se mostró mucho, se movió para buscar la mejor ubicación para definir pero se encontró con una defensa muy concentrada. Terminó con un durísimo golpe en la cabeza en la mandíbula.

Diego Battiste

El dramático final de Álvarez Martínez que preocupó a todos

Ignacio Laquintana 4: Tonificó el ataque, le dio otra velocidad e insistencia. Pero también se topó con un Almeida muy firme y no pudo generar desnivel.

Diego Battiste

Laquintana no encontró vías para ganar la raya

Nicolás Gaitán: Un remate alto de sobrepique, un par de pases para activar el juego y poco más en 10 minutos en cancha.

Valentín Rodríguez: Le ganó bien una pelota a Brian Ocampo, se llevó un duro antebrazo en el cuello y no pudo aportar mucho en ataque.