Toto Kirzner habló del día en que su padre, Adrián Suar, fue atacado por monos en Africa

Tomás Kirzner compartió un episodio hilarante de su viaje a África con su padre, Adrián Suar, que se volvió viral en las redes sociales debido a la peculiar situación que ambos vivieron con unos monos en plena selva.

El relato tuvo lugar en el programa Mi primo es así (Olga), y el video recibió más de 50 mil "me gusta" en el perfil oficial del canal de streaming. En las redes sociales, muchos lo calificaron como "la mejor anécdota de la historia".

"En el 2010 mi papá cumplió uno de mis mayores sueños que era ir a África, la locación se llama Singita, queda en Sudáfrica", comenzó a relatar Toto en su programa. "Era un complejo de cabañas y el desayuno era en un lugar que estaba como en el medio de la selva con un montón de copas de árboles que se caían", añadió.

Continuando con su relato, comentó: "En un momento, de la nada, en una mesa de atrás mío, caen dos monos y empiezan a agarrarse todo lo que había". Mientras sus compañeros se reían sin control, Tomás agregó: "Había una pareja de ingleses que estaba horrorizada. Les sacaban la billetera, los relojes, la comida"

"Yo me reí y mi viejo me dice: ‘Nos vamos a la cabaña, esta situación no me gusta’. Nos fuimos solos, que nos habían dicho que no se podía. Diez minutos después nos aparece toda la familia de monos pero había uno que estaba de pésimo humor", relató con emoción. Y la situación se complicó aún más: "Me empezó a agarrar el pantalón. Sacadísimo. Mi viejo ve la situación, toma coraje, se saca el sweater color verde lima y de la nada hace ‘yaaa’ (revolea). Hubo un idea y vuelta que duró treinta segundos. Nos empezamos a alejar".

En ese momento, el hijo de Adrián Suar compartió que el truco del sweater había funcionado para espantarlos. Sin embargo, apareció el macho alfa. "Mi viejo vio la situación y dijo: ‘Te voy a dar igual que a tus amigos’. Lo revoleó otra vez y el mono se lo saca. Mi papá me mira y me dice: ‘Corré'", explicó.

"Llego a la cabaña, me pongo a llorar dos minutos y de la nada, en medio de la selva, escucho a mi viejo gritar", continuó Toto. "Ahí lo vi corriendo todo chivado, rojo, llorando, y por supuesto con el sweater que había recuperado", comentó. "Yo me emociono, me paro y grito: ‘¡Papá!’'", añadió.

Fue entonces cuando Suar le pidió que se fueran del lugar, mientras se recuperaba de la situación. "Pasan cinco minutos, me mira y me dice: ‘¿Sabías que casi me rompen el ort... no?’. Ese fue el puntapié inicial para que ya después nos quedáramos en un hotel. Nos divertimos, fuimos a todos los safaris, nos persiguió un elefante y fue uno de los mejores viajes que hice en mi vida. Le agradezco a mi papá por haberme salvado y haberse sacrificado", concluyó entre risas.