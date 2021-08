Tras 530 días, volvió el baile "formal" y la Noche de la Nostalgia allanó el camino hacia un retorno "con orden"

La vuelta se hizo esperar 530 días, y el primer baile —formal— en ese lapso de casi año y medio no pudo evitar remontarse a la fatídica noche del 13 de marzo del 2020 que los canceló en primer lugar.

"Estamos ante una situación compleja. La primer definición es declarar la suspensión de todos los espectáculos públicos", dijo la voz del presidente Luis Lacalle Pou que emergió de los parlantes entre el bullicio fervoroso de una pista a oscuras. La ovación terminó de explotar con las trompetas de entrada del hit de Daddy Yankee, "Ella me levantó".

El baile en Volvé mi negra sobre la rambla del Parque Rodó —uno de los 88 autorizados en Montevideo—, daba comienzo a una nueva etapa.

La Noche de la Nostalgia del 2021 no fue una más entre las decenas de veladas del 24 de agosto que desde los '80 marcan la antesala al feriado no laborable por la Declaratoria de la Independencia. Tras una reunión del Consejo de Ministros a comienzos de mes, el gobierno confió en el efecto de la vacunación y dio luz verde a las "fiestas formales", para la fecha que el mandatario bautizó como "el día donde más salen los uruguayos".

La jornada tuvo sabor a "plan piloto", con la posibilidad planteada de abrir las puertas a un paulatino retorno a la actividad, luego de 530 días de incertidumbre. El propio Ministerio de Salud Pública (MSP) elaboró días atrás un protocolo y una serie de recomendaciones, para cuya implementación la Noche de la Nostalgia sería el puntapié inicial.

Fue así que sobre la medianoche del martes, casi todos los locales habilitados por la Intendencia de Montevideo (IMM) ya habían recibido la visita de algún inspector, ya fuera de la comuna como del MSP e INAU.

Leonardo Carreño

Antesala al baile en Volvé mi negra, sobre la rambla de Parque Rodó

Desde la puerta verificaban que no se excedieran los aforos —del 50% de la capacidad locativa para asistentes inmunizados, con un máximo de 200 personas en espacios cerrados y 300 en los abiertos—, vigilaban la acreditación de las dos dosis y los 14 días de espera, y chequeaban que hubiera un registro en planilla con nombre y contacto para mantener la trazabilidad en caso de posible brote.

Un equipo de la cartera sanitaria integrado por la directora de Fiscalización Carolina Rebagliatti, el subdirector Pablo Picabea y otros dos inspectores recorrió una decena de locales de Montevideo y la costa canaria a lo largo de la noche. Picabea confirmó a El Observador que el MSP no sancionó a nadie por incumplimiento de disposiciones, aunque sí hizo recomendaciones.

Una de ellas, por ejemplo, consistió en pedir que se habilitaran zonas de los locales que permanecían cerradas, de modo de ampliar el espacio disponible. También sugirieron el uso de medidores de CO 2 (dóxido de carbono) —por lo que el grupo portaba el suyo propio— para evaluar el nivel de renovación del aire, ante los protocolos que exigen una "adecuada ventilación". Picabea sostuvo que el valor ideal para sitios cerrados admite hasta 800 ppm (partes por millón), mientras que en la vía pública tiende a situarse en 400.

"Nadie puede vivir sin entretenimiento"

Pasada la medianoche, el ritmo de Ruben Rada en "Muriendo de plena" arrastró algunas sillas hacia un costado y arrancó las primeras palmas de los presentes en el salón Budapest, sobre Garibaldi. Fue sobre la 1 de la mañana que la aparición de Fabricio 'Fata' Delgado sobre el escenario y el estribillo pegadizo de "Pizza Muzzarella" terminaron de despegar a todos de sus asientos.

La recomendación del subsecretario José Luis Satdjián de —en lo posible— usar tapabocas al bailar tuvo escasa repercusión ante la acelerada percusión de la música tropical.

"Nos morimos por entrar allí en la pista", decía minutos antes el coloniense Octavio Lima, quien a sus 19 años "no metía baile" —formal— desde hacía casi un año y medio. "Qué alegría después de tanto tiempo ver a la gente bailando, a la gente parada. Para los que estamos arriba del escenario, un año y medio es mucho", comentó 'Fata' Delgado desde el escenario.

Eso sí, al cabo de unos 40 minutos las luces se prendieron y hubo que hacer una pausa para ventilar. Así lo exigía el protocolo por ser un salón cerrado.

Leonardo Carreño

Fata Delgado en el salón Budapest

Las ganas de correr la mesa se contenían, no sin cierta dificultad, durante el show de la DJ Paola Dalto en Montevideo Music Box. "No tenemos pista porque no están habilitadas en los boliches. Pero tú en tu mesa, tú en tu silla... nadie te va a decir nada si tirás unos pasos al lado de tu silla", bromeó Dalto, quien se confesó "feliz" de retomar de a poco una antigua modalidad.

"A los DJ nos afectaba mucho no poder presentarnos en los pubs y en los lugares habilitados porque había un decreto de espectáculos públicos prohibidos. Tuvimos que hacer muchos streamings y vivos", narró sobre un período que les demandó "creatividad". "Nadie puede vivir sin entretenimiento, sin cultura, por eso estamos acá buscándole la vuelta", valoró.

La pandemia repercutió también detrás de bambalinas para los organizadores. "Lo complicado no fue solo la situación, sino no poder proyectarnos para adelante. Tenemos 183 personas que trabajan directamente con nosotros, y no tener seguridad nosotros, y no poder transmitírselas a ellos, nos complicó mucho", manifestó Alejandro Cardoso, responsable de la fiesta Volvé mi negra y otros boliches.

"Pero con orden"

La vacunación fue el parteaguas para una noche ya tradicional en el país, que el año pasado aparecía como "el día de más riesgo para el Uruguay desde que empezó la pandemia", tal como la catalogó entonces el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Con la exhortación a quedarse en casa por el camino, el nuevo mensaje fue sintetizado por el ministro de Salud Daniel Salinas, quien tuiteó, en las vísperas de lanzar el nuevo protocolo: "Pero con orden".

Tanto el Poder Ejecutivo como la comuna capitalina lanzaron entonces sendos operativos para vigilar de cerca el cumplimiento de las condiciones acordadas. La noche dejó al final un saldo de 68 fiestas desmanteladas por la Policía en todo el país, y 13 fiestas clandestinas de hasta 600 personas desarticuladas por la IMM en la capital; 237 inspecciones a salones y gastronómicos —habilitados en la capital a abrir hasta las 2 en tanto el Poder Ejecutivo no modifique el decreto que así lo establece, según definió la intendenta Carolina Cosse— y 54 constataciones de incumplimientos.

Leonardo Carreño

Controles de espirometría por parte de la IMM

A su vez, la IMM multó a 18 establecimientos por no cumplir la normativa sanitaria, con sanciones que van de 4 a 54 Unidades Reajustables (UR), mientras que otros 16 fueron multados por realizar espectáculos púbicos sin permiso, con sanciones de 10 a 20 UR. El Ministerio del Interior, por su parte, detuvo a 44 personas durante el transcurso de la noche.

La comuna informó que no hubo fallecidos en siniestros de tránsito, y que ni siquiera hubo lesionados graves. Tras desplegar unos 50 inspectores por toda la ciudad, la noche dejó 23 espirometrías positivas de un total de 858 realizadas, tres vehículos y 19 motos incautadas y un total de 254 multas. En Canelones y Artigas, no obstante, hubo dos víctimas fatales por accidentes, según dio cuenta la cartera de Luis Alberto Heber. La Caminera, por su parte, aplicó 87 multas a nivel nacional, e incautó 14 vehículos.