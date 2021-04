Tras accidente de auto Tesla, Elon Musk fue destronado del segundo lugar del ranking Los más ricos del mundo de Forbes

Por María Gabriela Arteaga - Diario Financiero | RIPE

Las acciones de Tesla cayeron a raíz de un accidente de tránsito de un auto que causó dos muertes. Y el hecho tuvo también repercusiones en el ranking en tiempo real de la revista Forbes. Elon Musk parece haber sido destituido como la segunda persona más rica del mundo.

Según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes, el fundador y CEO de Tesla ha sido superado por Bernard Arnault, director ejecutivo del conglomerado de lujo francés LVMH, casa matriz de Louis Vuitton. Hasta este martes, la fortuna de Arnault estaba fijada en US$ 176.300 millones, mientras que la de Musk registró US$ 174.600 millones.

Medios extranjeros apuntan a que gran efecto tuvo el accidente más reciente de uno de los autos de Tesla, que llevó a muchos inversionistas a vender acciones. Otra explicación tiene que ver con un resultado de un primer trimestre excepcional para LMVH, controlada en un 47,5% por Arnault y su familia.

La casa de lujo, que posee más de 70 marcas -incluidas Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Moët & Chandon, Hennessy y Veuve Clicquot-, registró 14.000 millones de euros en ingresos (US$ 16.900 millones), entre enero y marzo, un 32% más que el mismo periodo de 2020.

Luego de varios trimestres de crecimiento decreciente debido a la pandemia, la compañía dijo que vio fuertes ventas en moda y artículos de cuero a principios de año. LVMH también notó un aumento en las ventas de alcohol en el primer trimestre, particularmente cuando se trata de Champagne: los volúmenes de Champagne aumentaron un 22% en comparación con el mismo período del año pasado, ya que las vacunaciones continúan en todo el mundo.

El otoño pasado, LVMH completó su adquisición de la joyería Tiffany por casi US$ 16 mil millones, un acuerdo histórico en el sector del lujo. El polémico acuerdo se produjo después de múltiples demandas, una guerra de palabras pública y un descuento de US$ 400 millones.

Sin embargo, no todo está dicho. Otro rastreador de riqueza en tiempo real, la lista de multimillonarios de Bloomberg, aún tiene al magnate del lujo en la cuarta posición con un patrimonio neto de US$ 146 mil millones y al excéntrico ejecutivo de los autos eléctricos en el segundo lugar con US$ 183 mil millones.

El CEO de Amazon, Jeff Bezos, sigue siendo la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de US$ 197.000 millones.