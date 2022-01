Tras caso Schiappacasse, AUF quiere mejorar el trabajo con los futbolistas e intensificará medidas de seguridad

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) intensificará medidas de seguridad dentro de las canchas y tiene la intención de trabajar más con los futbolistas, luego de la preocupación que generó la detención y posterior imputación del futbolista de Peñarol Nicolás Schiappacasse, informó a El Observador el vicepresidente de la institución, Gastón Tealdi.

El dirigente dijo que este es un "problema social" y del "entorno en el que están insertos algunos futbolistas", en una situación que en su opinión proviene de un "deterioro de hace muchos años".

Schiappacasse fue imputado con 90 días de prisión preventiva por tráfico y porte ilegal de armas luego de ser capturado por la policía el 26 de enero camino a Maldonado con un arma escondida entre su ropa, que según el jugador iba a entregar a un barrabrava de Peñarol que desconocía. En la audiencia de formalización se supo que hizo estas entregas en reiteradas ocasiones, incluso en algunos partidos de Peñarol, además de que compró armas de forma ilegal.

Tealdi aclaró que AUF solo tiene competencia en materia de seguridad en los estadios, pero aseguró que van a intensificar las medidas de seguridad actuales dentro de las canchas. Entre ellas están la lista de personas excluidas para ingresar a espectáculos deportivos (la lista negra), la vigilancia en los partidos de fútbol con cámaras, y la vigilancia en redes sociales ante posibles dichos o cánticos que hagan apología a la violencia.

El vicepresidente del organismo explicó que no se tomarán nuevas medidas porque las actuales "han funcionado", lo que se puede ver con los "casos nulos" que ha habido desde 2016, luego del "clásico de la garrafa". No obstante, el caso de Schiappacasse y los asesinatos ocurridos en el último mes de Ignacio Galván, el hincha de Peñarol de 17 años a quien mataron de un tiro en la cabeza en el barrio La Unión, y de Washington Simón, barra de Nacional implicado en el asesinato de Hernán Fiorito en 2016, llevaron a la AUF a "estar atenta" a lo que pasa afuera de las canchas.

Ayuda a los futbolistas

Leonardo Carreño

Tealdi cree que sería adecuado trabajar con las familias de los jugadores, y "entablar acciones con el sistema educativo"

Gastón Tealdi indicó que la otra pata que la AUF debe mejorar ante casos como el del exfutbolista de Peñarol es la del "asesoramiento" y la "contención" a los futbolistas. Para ello, uno de los planes es mejorar la "atención psicológica" que se le brinda a los deportistas, en un trabajo conjunto con la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP).

Para el vicepresidente de la institución, también delegado de Peñarol en la AUF, el "deterioro" antes mencionado es un efecto de la "sociedad" y la violencia que hay en ella, algo que le llega al deportista desde su entorno. Esto, agregó, afecta la carrera del futbolista. Para Tealdi esto se puede evitar con un trabajo en conjunto que incluya a los clubes, la AUF, la mutual y el gobierno.

También cree que sería adecuado trabajar con las familias de los jugadores, y "entablar acciones con el sistema educativo", ya que está convencido que esto tiene una "relación directa con el desempeño del futbolista". Destacó el trabajo de equipos como Montevideo City Torque, Nacional y Peñarol, que incentivan el estudio de sus deportistas juveniles, pero aseguró que "todos los clubes" deben seguir su ejemplo.

Sin embargo, Tealdi lamentó que "ninguna acción te va a evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir", por lo que solo queda "profundizar las acciones" para prevenir lo más que se pueda.

En Peñarol se desmarcan

@OficialCAP

Schiappacasse estaba a punto de renovar su contrato con Peñarol antes de ser detenido

En Peñarol, club en el que Nicolás Schiappacasse estuvo en 2021 y con el que iba a renovar hasta que se conocieron los hechos antes mencionados, no tienen previsto por ahora reforzar las medidas de seguridad en las canchas, donde tiene competencias para poder tomar acciones, porque en los espectáculos deportivos "no ha pasado ninguna desgracia", dijo a El Observador el prosecretario de Peñarol, Jorge Nirenberg.

Para el dirigente "estás más seguro en la cancha que afuera", y ni en este caso, ni en los cuatro años que ha estado en la directiva del club, se ha mencionado la posibilidad de reforzar las medidas de seguridad vigentes.

Sobre la entrega de armas de Schiappacasse a barras del club en partidos de Peñarol, el directivo indicó que le parece un tema "muy delicado, muy raro", y no entiende por qué algunos hinchas llevan armas si "la tribuna es solo para ellos, entre hinchas de Peñarol". "¿Para qué llevás armas, para hacerte el guapito?", se preguntó.

También sostuvo que "no hay muchas alternativas" para controlar que este tipo de acciones no suceda con otros futbolistas, aunque aclaró que no habrá "doble discurso" ante actitudes similares a las de Schiappacasse dentro de las zonas donde tiene potestades el club.