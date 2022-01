Tras críticas, Valenti baja el perfil y se enfocará en la estrategia de campaña

La primera semana del publicista Esteban Valenti al frente de la campaña por el Sí de cara al referéndum del 27 de marzo fue de altísima exposición.

Desde el viernes pasado, cuando la Mesa Política del Frente Amplio avaló su designación por parte de la Comisión por el Sí, hasta este viernes 28, el comunicador brindó decenas de entrevistas en medios, polemizó públicamente a través de mensajes en sus redes sociales y fue protagonista principal de la escena política.

En el camino, su actitud cosechó varios enojos en la izquierda, desde dirigentes del Frente Amplio que plantearon reparos a su participación en la campaña hasta delegados sindicales que se deslindaron de haber acercado al publicista.

En las últimas horas, Valenti comunicó que dejará de brindar entrevistas y que pasará a enfocarse en la trastienda de la campaña y la estrategia de los partidarios del Sí.

“Esta semana estuve en la prensa, pero luego paso todo a la publicidad y comunicación”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hoy anuncié en La Tertulia, despues de 16 años que me tomaba un recreo hasta después del 27 de marzo, porque no me parecía justo ni para la campaña ni para el programa. Esta semana estuve en la prensa, pero luego paso todo a la publicidad y comunicación. VIVA EL SI. pic.twitter.com/BYKeZY72hX — Esteban Valenti (@ValentiEsteban) January 27, 2022

“No es vocero”

La decisión de bajar el perfil llega luego de varias declaraciones de referentes de la izquierda que plantearon reparos al rol de vocería que había tomado Valenti en sus primeros días como responsable de la campaña.

Desde el Partido Comunista –sector con más peso en la interna frenteamplista– hubo cuestionamientos a su designación, y representantes del PIT-CNT en la Comisión por el Sí advirtieron que más allá de las capacidades de Valenti para planificar la estrategia de campaña, no se había acordado que adquiriera un rol de “vocero oficial”.

Pero incluso aquellos dirigentes de la izquierda que habían propiciado su designación vieron con preocupación la alta exposición que el publicista tuvo en sus primeros días al frente de la campaña, según dijeron a El Observador diversas fuentes frenteamplistas.

Este viernes, a su vez, el presidente del sindicato de Ancap Gerardo Rodríguez relativizó haber sido el responsable del acercamiento de Valenti y negó haberle trasladado una propuesta, como había narrado el publicista en una de sus entrevistas esta semana.

En entrevista con Viva la tarde (Radio Sarandí) a comienzos de esta semana, Valenti afirmó: “Había bastante gente que me mencionaba, me escribía. (...) Hasta que un compañero, el presidente de la Federación Ancap me llamó explícitamente y me dijo: ‘Si yo propongo esto, ¿tú estás dispuesto? Lo pensé, porque no es fácil, porque además incluía no tener vacaciones después de un año terrible, y dije: ‘Bueno, si vos considerás...’ Y ahí empecé a tener reuniones con dirigentes políticos, sindicales, de diferentes organizaciones, con el comité del ‘Sí’”.

La versión de Gerardo Rodríguez, sin embargo, fue diferente. “Sí discutí en los espacios donde debía la orientación y falencias de la campaña comunicacional, que en mi concepto debíamos mejorar teniendo en cuenta que el adversario cuenta con un aparato propagandístico de gran poder y esta lucha sigue siendo la de David con Goliat”, escribió el presidente de Fancap en una carta pública.

El presidente de Ancap agregó que cuando Valenti expresó públicamente “sus críticas y su voluntad de aportar”, se comunicó con él “para conocer su punto de vista (...) y abrir un espacio de escucha y aporte”.

“Esto es lo que trasladé a algunos compañeros del comando de campaña, incluido obviamente a mi presidente (porque mi participación en la comisión es en representación del PIT-CNT). La propuesta posterior ni fue promovida ni fue trasladada por mí que además no actúo a título individual en los ámbitos donde participo”, argumentó.