Tras declarar en Fiscalía, Leandro Lozano, Yonatan Rodríguez y Nacional emitieron comunicados

El Club Nacional de Football emitió un comunicado este martes en el que manifiesta “su más enfático rechazo a todo tipo de violencia en el fútbol”, en referencia a los incidentes ocurridos tras el final del pasado clásico ante Peñarol, y divulgó otro firmado por sus futbolistas Leandro Lozano y Yonatan Rodríguez, quienes se arrepienten de participar en ese encontronazo tras el encuentro.

Los comunicados se divulgaron luego de que ambos jugadores declararan este lunes en Fiscalía por participar de esos incidentes.

“En relación a los hechos de público conocimientos ocurridos en el campo de juego tras el final del partido clásico disputado el 1° de abril pasado, una vez culminada la respectiva etapa investigativa, el Club Nacional de Football reafirma su más enfático rechazo a todo tipo de violencia en el fútbol”, dice la nota.

Inés Guimaraens

Yona Rodríguez y Lozano llegando a Fiscalía

“En tal sentido reitera su plena disposición ante las autoridades competentes, para realizar las acciones que entiendan necesarias a fin de tomar acciones preventivas y erradicarlas de los terrenos de juego”, agrega el comunicado del club.

📌 Comunicado oficial del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/L5LDotbUoa — Nacional (@Nacional) April 11, 2023

El comunicado de Leandro Lozano y Yonatan Rodríguez

Además del comunicado institucional del club, Nacional emitió otro firmado por Lozano y Rodríguez en el que ambos dicen estar “arrepentidos” por participar de los incidentes.

"A la opinión pública: En las últimas horas fuimos citados a Fiscalía por los hechos de violencia en los que participamos al final del último clásico. Haber participado no sólo no nos enorgullece, sino que nos sentimos arrepentidos. No tiene sentido buscar excusas para justificar nuestras acciones; simplemente no corresponde", dice la nota.

"Nuestro rol como futbolistas profesionales implica, entre otras cosas, la responsabilidad de ser referentes en la sociedad aún sin buscarlo voluntariamente y ello implica enviar un mensaje diametralmente opuesto al que brindamos en ese partido. El mensaje debe ser uno solo y muy claro: el rechazo a cualquier tipo de violencia en el Deporte. Corresponde por tanto asumir la responsabilidad por tales hechos", agrega la nota con la firma de Leandro Lozano y Yonatan Rodríguez.

Comunicado de Leandro Lozano y Yonatan Rodríguez pic.twitter.com/gV5NHBpCo2 — Nacional (@Nacional) April 11, 2023

Según supo El Observador, el fiscal Fernando Romano pedirá a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que incluya en la lista negra a Leandro Lozano y Yonathan Rodríguez.

Además de los futbolistas de Nacional, también fue citado a declarar el jugador de Peñarol Rodrigo Saravia, quien también participó de los incidentes del clásico.

Romano también pedirá que Saravia pase a la lista negra. Los tres jugadores cuentan con legislación que los protege por tratarse de su fuente laboral. Tal y como sucedió con Nicolás Schiappacasse, podrían ser habilitados para concurrir a los estadios a jugar, pero no como espectadores.