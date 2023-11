Tras el debate, Milei habló de la ausencia de Macri y apuntó contra los “tosedores” de Massa

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, habló tras el último debate presidencial que se desarrolló el domingo por la noche en la Facultad de Derecho y aseguró que Massa “no logró sacarlo” pese que “todos tosían para perturbarme”.

Milei concedió algunas entrevistas radiales en la mañana posterior al debate. El referente libertario, que aclaró que no pudo dormir en toda la noche, analizó la confrontación verbal con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y es ese marco detalló: “Me sentí muy cómodo. Lo que hay que comprender es lo que va a buscar cada uno al debate. Había una clara intención de (Sergio) Massa de provocarme y, con su equipo de brasileños y psicólogos, tratar de buscar elementos para probarme y que yo me saliera de sí. Me provocó, fue muy agresivo muchas veces, pero no logró sacarme del eje en ningún momento”.

En la misma línea Milei planteó que Massa “seguramente tendrá que cambiar” su estrategia de campaña que pretendía mostrarlo “como alguien irascible que no puede mantener la estabilidad emocional, pero anoche no lo consiguió”.

En ese marco, Milei denuncio una supuesta táctica utilizada por Unión por la Patria para desconcentrarlo “Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron”, explicó en diálogo con Radio Mitre

Por otra parte, Milei contradijo el diagnóstico que hicieron quienes lo criticaron por haber aceptado, casi con sumisión, someterse al interrogatorio de Massa en el inicio del debate: “El primer bloque pareció ingenuo de nuestra parte, pero fuimos desarticulando cada una de las mentiras de la campaña negativa que está haciendo. Uno de nuestros objetivos era demostrar que todas las cosas de las que nos acusan son mentiras. Lo hicimos de manera impecable, las logramos desestimar”.

“Él empezó con un formato en el que salió a preguntarme a mí, se ve que se va a dedicar al periodismo”, chicanéo en otra parte de la entrevista. Y ante la consulta de por qué no apeló a los datos negativos de la gestión del Ministro de Economía para contragolpear, explicó nuevamente: “Las preguntas eran funcionales a mi estrategia... mi objetivo era demostrar todas las falsedades que me han hecho con la campaña negativa. Luego yo tenía una segunda vuelta, que era la parte de Producción y Empleo, y ahí le doy una sopapeada que lo rompo todo”.

Más tarde, Milei habló en Radio Continental y explicó por qué Mauricio Macri y Patricia Bullrich no lo acompañaron anoche en la Facultad de Derecho: “Son de otra fuerza política, no tenían porque estar en ese lugar”.

Al mismo tiempo aprovechó para lanzar una crítica a los organizadores del debate: “Las autoridades jugaron todas para Massa, todo lo que tiene que ver con la metodología fueron cambios a favor de Massa y en contra de mi persona. Incluso a nosotros nos pusieron un cupo de invitados inferior al que les dieron a ellos”.

En cuanto al impacto que observó tras el debate, el líder de LLA también hizo un análisis optimista para sus aspiraciones: “En las redes el saldo fue muy positivo para nosotros. Lo que me sorprende es la cantidad de gente que lo percibe (a Massa) como un mentiroso y cara de piedra. A mí me habían dicho que era un mentiroso, pero juro que me sorprendió, no puedo creer que una persona mienta tanto. Es la actitud de un psicópata. Viendo como está destruyendo la economía, es de teflón”.