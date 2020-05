Tras reclamar "medida más radical", Vázquez dijo que nunca pidió "cuarentena total"

El expresidente Tabaré Vázquez dijo a VTV que "por el momento" le "satisfacen los resultados" de Uruguay en el combate al coronavirus y negó haber afirmado que el país debía ir hacia una "cuarentena total".

El pasado 23 de marzo, consultado en radio M24 respecto a si alcanzaba la exhortación del gobierno o había que ir hacia una "cuarentena total y obligatoria", Vázquez respondió que "inevitablemente" había que ir a "una cuarentena total" para cortar "lo antes posible" el "ciclo vicioso de más número de casos".

"Me parece que ahora hay que comenzar a pensar y tomar lo antes posible alguna medida más radical que permita cortar este crecimiento que, si no tomamos alguna medida muy seria, va a ser más largo y más impredecible el futuro. Se va imponiendo el concepto de una cuarentena obligatoria", opinó en ese entonces. En sus declaraciones, que fueron amplificadas por la web oficial del Frente Amplio, Vázquez agregó en marzo que había que "priorizar la vida y la salud de la población". "Si se posterga esta decisión y los casos siguen creciendo, el costo económico puede ser superior al que puede tener si tomamos hoy la medida de la cuarentena obligatoria”, afirmó.

Como salvedad, en la entrevista de marzo dijo que las medidas podían no ser "tan radicales como las de Argentina" y planteó que podía pensarse en "paros parciales".

Este jueves, en una entrevista con el programa ADN de VTV, el expresidente pidió hacer "una precisión" respecto a su postura. "Yo hablé que quizá en la evolución de tiempo de la pandemia tendría que tomarse una medida más radical como una cuarentena obligatoria. Nunca dije total. Está grabado", afirmó.

"No dije total, sino parcial, porque no se puede cerrar la economía. Agregué que en unos días iba a empezar la cosecha de soja. Intenté decir, capaz no me expresé bien, que era un mandato hacia aquellos sectores de riesgo, sectores que no tuvieran que obligatoriamente salir a trabajar", agregó Vázquez, que envió al Frente Amplio un documento con un "plan estratégico" para el después de la pandemia.

En el documento, según contó en la entrevista, plantea otorgar un salario mínimo nacional a los hogares que no reciben prestaciones sociales, una medida que ya fue reclamada tanto por su fuerza política como por el movimiento sindical.

Vázquez dijo que la situación "requiere políticas anticíclicas que atiendan las circunstancia actual" y pidió que el gobierno postergue el "recorte de gasto" anunciado a pocos días del traspaso de mando. También reclamó que se reúna "todo el sistema político" para discutir "políticas de estado".

"Nos pareció oportuno hurgar y analizar posibles escenarios que puedan presentarse. Este trabajo complementa al que el gobierno y la oposición han elaborado para lo cotidiano. No hay una oposición entre un trabajo y el otro. Creemos que hay una complementariedad", agregó el dos veces presidente.

"Cura clínica"

Consultado sobre la evolución de su enfermedad (el año pasado fue diagnosticado con cáncer de pulmón), Vázquez dijo que el "tratamiento ha arrojado un resultado muy positivo" y que "el título médico sería 'enfermo con cáncer de pulmón que en este momento está en cura clínica, que no quiere decir cura definitiva'".

"A lo largo de estos meses he tenido algunos problemas vinculados al tratamiento y a la situación de la enfermedad, pero que no han sido mayores. Ahora me siento bien, estoy en una etapa de seguimiento de la enfermedad. Estoy en un protocolo que periódicamente me realizo estudios. Los últimos estudios fueron en febrero, aparentemente la enfermedad está detenida", comentó.

"Tendría que realizarme nuevos estudios. Esta pandemia, como a tantos otros enfermitos o enfermitas nos ha obligado a diferir en el tiempo los estudios. No tengo ni signos ni síntomas que marquen que la enfermedad de fondo está evolucionando", agregó.

Según Vázquez, médico oncólogo, "las enfermedades tumorales se pueden controlar pero siempre hay una incertidumbre" y por eso no puede "decir cuál va a ser el futuro del padecimiento".

Consultado sobre si la enfermedad le "removió" la fe, el expresidente dijo que por "momentos" no cree que haya nada después de la muerte pero que en otros "desearía que hubiera algo más allá". "No puedo ser categórico en mi respuesta", sostuvo Vázquez, y añadió que le gustaría ser recordado "como una persona honesta".