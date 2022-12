Tras su extraño Mundial Qatar 2022, Benzema anunció que no seguirá jugando en Francia

El atacante Karim Benzema anunció este lunes el "final" de su carrera en la selección de Francia, en un mensaje publicado en Twitter, un día después de la final del Mundial 2022 perdida por su país ante Argentina.

"He realizado los esfuerzos y he cometido los errores necesarios para estar donde estoy actualmente y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra finaliza", escribió en Twitter el Balón de Oro de 2022, que cumple 35 años este lunes, acompañando su mensaje de una foto suya con la camiseta de la selección de Francia.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Benzema, que se perdió el Mundial Rusia 2018 por un escándalo judicial con un compañero de la selección, tuvo un extraño torneo en Qatar 2022, ya que estaba en la lista, se lesionó, luego se recuperó y jugó un amistoso en Real Madrid, pero no fue tenido en cuenta en Francia. No llegó a jugar ningún minuto.

Franck Fife / AFP

Mbappé y Benzema en Francia

El delantero, que sufrió una lesión en el muslo en un entrenamiento pocos días antes del primer partido de los Bleus, abandonó Qatar, a diferencia de varios ausentes como Paul Pogba, Mike Maignan y Presnel Kimpembe. Su plazo de convalecencia había sido estimado en tres semanas por la Federación Francesa de fútbol (FFF).

"En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que renuncie a mi puesto", había escrito la noche de su abandono.

Desde entonces alternó mensajes de ánimo en las redes sociales a los franceses con otros más enigmáticos, como el que publicó en Instagram antes de la final de la Copa del Mundo, donde escribió: "No me interesa".

El ganador del Balón de Oro pasó unos días de vacaciones en la isla Reunión y reanudó los entrenamientos con Real Madrid el sábado 12 de diciembre, el día de la victoria de los Bleus sobre Inglaterra en cuartos de final del Mundial.

AFP

Benzema en Francia

Benzema siguió en la lista oficial de los Bleus en Qatar, pero el técnico Diedier Deschamps no lo tuvo en cuenta. Y tampoco se conoció si estaba recuperado de su lesión.

"Si no respondo dirán que estoy enfadado. Tuve jugadores lesionados antes y Karim (Benzema) forma parte”, dijo el Deschamps al hablar del caso.

“El último en lesionarse fue Lucas Hernandez en el primer partido. Desde ese momento tengo 24 jugadores a gestionar. Hacer la pregunta sobre uno de estos jugadores directamente es al menos torpe, quizás algo más. No me ocupo de las invitaciones a los antiguos jugadores, lesionados, algunos estarán o no, no lo sé. Ellos forman parte de la aventura, después quedó un grupo de 24 jugadores y son los que mañana se enfrentarán a Argentina", dijo en la previa de la final, cuando creció el rumo que Benzema podría regresar a los “bleus” tras retomar los entrenamientos en Real Madrid.

Según una nota de El Mundo, la clave es un supuesto encono del DT francés con el delantero galo. Al entrenador le preguntaron al menos dos veces sobre la posibilidad de que Benzema volviera y en las dos reaccionó molesto. En la primera, durante la fase de grupos, dijo: "Ya conocen la situación y sus tiempos de recuperación. No voy a discutir nada que no concierna nuestro día a día".

Según El Mundo, quien descartó su presencia en el torneo fue Deschamps, que apenas se dio la lesión se adelantó a decirle algo como: "Qué lástima, Karim, que te tengas que ir", lo que desde el entorno del jugador lo consideraron un pequeño "desprecio desagradable".

Una historia complicada

La lesión fue un capítulo más en su historia tormentosa con la selección. Pese a los 97 partidos disputados con Francia (37 tantos anotados), el exjugador de Lyon nunca llegó a brillar como 'bleu'. Solo logró un título importante con Francia, la Liga de Naciones de la UEFA de 2021, y de 2015 a 2021 estuvo apartado del equipo por su implicación en el 'caso sextape'.

Por ese asunto fue condenado a un año de prisión, con cumplimiento de la pena en suspenso, y 75.000 euros de multa en primera instancia por el tribunal correccional de Versalles por complicidad en intento de chantaje por unos hechos que se remontan a 2015. Recurrió y debía haber sido juzgado una segunda vez el 30 de junio y el 1 de julio por el Tribunal de Apelación de Versalles, pero finalmente desistió.

Había regresado por sorpresa al equipo nacional justo antes de la Eurocopa en 2021. En ese torneo, Francia decepcionó, quedando eliminada en octavos de final ante Suiza.

Con base en AFP