Trump se niega a firmar ley de alivio para el covid-19 aprobada por el Congreso

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a firmar este martes la ley de alivio económico por US$ 900 mil millones aprobada por el Congreso para atender la crisis desatada por la pandemia, afirmando que la legislación es una "vergüenza" y exigiendo "enmiendas".

"Realmente es una desgracia", indicó Trump, quien criticó que se ayude a familias en las que hay indocumentados, que se incluya un presupuesto para museos y que haya provisiones para ayuda a otros países, y pidió que se incremente la ayuda para las personas más necesitadas estipulada en US$ 600. El mandatario sugirió que esa cantidad se incremente a US$ 2 mil dólares por persona o a US$ 4 mil para una pareja.

"Le voy a pedir al Congreso que se deshaga inmediatamente de los ítems innecesarios y del despilfarro de esta legislación", sostuvo.

El plan de alivio fue consensuado tras meses de arduas negociaciones y su aprobación se dio a pocos días de que muchos desempleados agotaran todas sus prestaciones, en un momento en el que el covid-19 avanza sin control amenazando la recuperación de la economía estadounidense.

El proyecto forma parte de un paquete más amplio que incluye los presupuestos para el próximo año, por lo que contempla partidas para la cultura o la ayuda exterior.

Trump instó a los legisladores a que le envíen una ley que sea adecuada o advirtió que será entonces el próximo gobierno, que asume el 20 de enero, el encargado de entregar un paquete de ayuda.

AFP