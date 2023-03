Trump y Bolsonaro cerrarán el encuentro conservador anual que se realiza en Washington

El expresidentes de Estados Unidos y de Brasil, Donald Trump y Jair Bolsonaro, cerrarán el sábado con sendos discursos la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el encuentro anual de lideres ultraderechistas norteamericanos que este año se realiza con miras a la elección presidencial del 2024.

En el primer día de deliberaciones y rodeado por una apabullante mayoría de seguidores en un lujoso hotel en las afueras de Washington, Trump criticó la ausencia de su posibles oponentes para la nominación del candidato republicano a la Casa Blanca.

Refiriéndose a la deserción del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y de su exvicepresidente Mike Pence, el expresidente aseguró que se debía a que “las muchedumbres no están interesadas en nada de lo que tienen que decir".

El discurso de la ex gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de Trump en Naciones Unidas, Nikki Haley, que también anunció que desafiará a su ex jefe, está programado para este viernes pero su presencia no ha sido confirmada. De concurrir será uno de los grandes atractivos del encuentro.

Haley, de 49 años, lanzó sus dardos directamente al magnate de 76 años al sostener que el Grand Old Party necesita una “renovación generacional” que haga lugar a los nuevos dirigentes republicanos.

Entre los casi cien oradores anotados figuran el exsecretario de Estado Mike Pompeo, que sopesa presentarse a las primarias, y el principal asesor de Trump en su elección, Steve Bannon.

Además de Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde dos días antes de la asunción de su reemplazante, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de la cita anual de los ultraconservadores estadounidenses participan representantes de otros países con ideas afines.

Este año se destaca la presencia del líder el Brexit Party de Gran Bretaña, Nigel Farage, y del eurodiputado del partido ultraderechista español Vox, Hermann Tertsch, vicepresidente del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Para Tertsch es importante que las fuerzas conservadoras se unan contra "el globalismo" o la "destrucción de la democracia", que es lo que a su juicio se está viendo en la UE y en toda Iberoamérica.

"Tenemos una amenaza que se multiplica y aquí se ha tomado muy poca conciencia de ello", dijo.

En 2024 no sólo se votará en Estados Unidos sino que también habrá elecciones para renovar el Parlamento Europeo. En el viejo continente la ultraderecha ha ganado importantes posiciones últimamente, como los gobiernos de Italia y Suecia.

El tema que guía este congreso político es las "guerras culturales", principal eje de ataque de los republicanos para ganar en 2024 la Casa Blanca.

El denunciado “poder de la izquierda” y el progresismo en la actual administración demócrata fueron el centro de los discursos de la primera jornada.

"Estos izquierdistas, estos marxistas que han impuesto su poder al pueblo estadounidense (...) deben ser advertidos", declaró el representante republicano de Pensilvania Scott Perry en un encendido discurso.

"Deben temblar de miedo, deben estar preocupados, deben perder peso (...) porque tienen miedo de terminar en la cárcel", lanzó.

El influyente legislador republicano Jim Jordan lamentó "la cultura de la cancelación (cancel culture en inglés)" y advirtió a los militantes conservadores que la izquierda "irá por vosotros" si no están de acuerdo con ella.

El senador de Alabama, Tommy Tuberville, mostró su indignación ante la supuesta prioridad que tendrían los atletas transgénero y las preocupaciones "woke" -término empleado por los conservadores para denunciar lo que consideran complacencia de la izquierda con las reivindicaciones de las minorías- sobre las problemáticas escolares tradicionales.

Trump sostuvo que la reunión "ya es 'bestial', con entradas agotadas" y prometió "un gran momento".