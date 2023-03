Trump fue la figura central de la reunión anual los Republicanos, sin su oponente Ron DeSantis

Miles de seguidores de Donald Trump fueron al centro de convenciones que se lleva a cabo en un hotel de Maryland, cerca de Washington DC para mostrar su apoyo al expresidente camino a las elecciones del próximo año en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CAPC).

Como candidato a la nominación republicana para las elecciones de 2024, en su discurso, Trump no dejó títere con cabeza.

Estimó que el país está de rodillas y que los estadounidenses deben librar "una lucha épica para rescatar" al "país de las personas que lo odian y quieren destruirlo por completo".

"Teníamos un Partido Republicano que estaba gobernado por raros, neoconservadores, globalistas, fanáticos de una frontera abierta y tontos", afirmó, mencionando por sus nombres a algunas personalidades republicanas.

En su opinión, los estadounidenses estaban cansados de "dinastías políticas arraigadas en ambos partidos, de intereses especiales podridos, de políticos amantes de China" y de partidarios de "guerras extranjeras interminables".

"Vamos a tener una Tercera Guerra Mundial si algo no ocurre pronto", advirtió Trump, quien desaprueba la ayuda estadounidense a Ucrania.

"Soy el único candidato que puede hacer esta promesa: evitaré la Tercera Guerra Mundial", aseguró.

En casi dos horas de discurso hizo un repaso de sus temas recurrentes, como el resultado de las presidenciales de 2020 que ganó el demócrata Joe Biden y que él considera fraudulento.

Palabras de Bannon

Steve Bannon, ex jefe de campaña de Trump en 2016, el hombre que llevó al excéntrico ultraderechista a la Casa Blanca, se convirtió en una de las figuras centrales de este encuentro. Bannon aspira en 2024 a hacer la misma labor que ocho años atrás: “Trump es el verdadero presidente de Estados Unidos. Joe Biden es un impostor. Y no es que yo lo diga. No hay más que mirar al Partido Comunista Chino, a la KGB en Moscú o los ayatolás en Persia: nadie trata a Biden con respeto porque entienden que no tiene legitimidad”, según consignan la cadena CNN y otros medios estadounidenses.

Durante el encuentro, los seguidores de Trump no prestaron atención a la ausencia de RonDeSantis, el gobernador republicano del estado de La Florida, convertido en la figura ascendiente dentro del Partido Republicano y con quien seguramente se cruzará en las elecciones primarias del año próximo. Tampoco asistió la exembajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, que en febrero anunció su candidatura.

Muchos de los asistentes llevan remeras con la leyenda Make America Great Again (Hagamos Grande a América Nuevamente). Entre las figuras centrales está el senador por Texas de origen hispano Ted Cruz.

Esta conferencia conservadora fue fundada en 1974 por Ronald Reagan y solía ser el lugar de encuentro de las diferentes vertientes de la derecha estadounidense. Sin embargo, la llegada de Trump en 2016 modificó el escenario y estos encuentros son acaparados por los seguidores del exmandatario.

Con menos asistentes y con algunas ausencias notorias como el republicano Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes. Tampoco fue el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, quien el 6 de enero de 2021, cuando se produjo el asalto al Capitolio, se alejó del exmandatario.

DeSantis está haciendo su propia carrera a las todavía lejanas elecciones de 2024. Esta semana publicó un libro de sus memorias que se presenta como un aspirante.

Para mostrar la distancia entre Trump y DeSantis, el hijo del exmandatario, Donald Trump Jr. dijo en su discurso: “Nosotros estamos aquí, mientras otros están recaudando dinero de billonarios chinos, enemigos de Estados Unidos”.

En el encuentro sí se hicieron presentes los ultraderechistas españoles de Vox, los italianos Hermanos de Italia, que hoy gobiernan el país con la presidenta Giorgia Meloni: los de Ley y Justicia, de Polonia; y representantes del Frente Nacional francés, liderados por Marine Le Pen. También los británicos partidarios del Brexit como Nigel Farage.

De los latinoamericanos de ultraderecha se destaca la presencia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se fue de Brasil apenas antes de que el nuevo mandatario Luis Inazio Lula Da Silva asumiera el 1° de enero de este 2023.

"En este momento doy gracias a Dios por mi segunda vida y también a él por la misión de ser presidente de la República por un mandato, pero siento, en el fondo, que esta misión aún no ha terminado", afirmó el expresidente brasileño ante un público que lo vitoreaba.

"Tuve mucho más apoyo en 2022 que en 2018. No sé por qué los números mostraron lo contrario", repitió Bolsonaro, que en febrero anunció su intención de volver "en las próximas semanas" a su país, donde las autoridades brasileñas investigan si instigó o no los asaltos de sus simpatizantes contra el palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema el 8 de enero.

En un discurso salpicado por referencias a Dios y a la Biblia, Bolsonaro reiteró que cree haber hecho "un buen trabajo". "Continúo fiel a nuestros principios, a nuestro lema, Dios, patria, familia y libertad".