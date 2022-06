Turismo cannábico: la propuesta del FA, los planes del gobierno y los millones que genera en el mundo

Este viernes el diputado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) Eduardo Antonini presentará al Parlamento un proyecto de ley que busca impulsar el turismo cannábico en Uruguay, y ampliar así la ley 19.172 sobre la regulación del cannabis, según informó La Diaria.

El principal objetivo de la normativa es que las personas no residentes que se encuentren legalmente en el país accedan al “expendio de cannabis y sus derivados para consumo personal”, apunta el proyecto de ley al cual tuvo acceso El Observador.

“Los emprendimientos turísticos que se encuentren acreditados ante el Ministerio de Turismo podrán asociarse con los clubes de membresía”, indica la iniciativa que busca conjugar a los diferentes agentes implicados en esta iniciativa, como la Junta Nacional de Drogas (JND), el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), el Ministerio de Turismo, los autocultivadores y los miembros de clubes cannábicos.

“Con este proyecto de ley buscamos que el tema se discuta con todas las partes implicadas”, explicó Antonini en diálogo con Café & Negocios. “No estamos cerrados a intercambios y, de hecho, tenemos buen dialogo con Presidencia y esperamos también discutirlo con (el secretario de la Junta Nacional de Drogas Daniel) Radío”, añadió.

En este sentido, el diputado frenteamplista espera no encontrar reparos por parte de los partidos que integran el oficialismo, dado que esta iniciativa pretende “continuar una política de Estado”, que, si bien comenzó en el gobierno de José Mujica, “la administración de Luis Lacalle Pou tiene intenciones de continuar”, aseveró.

Una nueva dimensión del turismo

El objetivo de Antonini, representante parlamentario por el departamento de Maldonado, es activar el negocio del cannabis turístico en el Uruguay con políticas concretas. De hecho, ha tenido un diálogo fluido con el empresario y político argentino Facundo Garretón, quien compró una mansión en Garzón a principios de 2021 para montar un hotel cannábico en una de las zonas turísticas más importantes del país.

En diálogo con Café & Negocios, Garretón habló de la “falta de políticas concretas por parte del gobierno uruguayo”, que habían provocado un freno en la inversión que desarrollaba su sociedad, YVY Life Sciences, en La Tertulia, la mansión que había pertenecido a la presentadora argentina Susana Giménez.

Garretón explicó en mayo de este año que de no activarse este rubro en Uruguay trasladaría su inversión a otro país entre julio y agosto de 2022. En ese entonces, el asesor de Presidencia Nicolás Martinelli explicó que este tema “está en estudio desde mediados del año pasado” por parte del gobierno, aunque no se manejan plazos.

Camilo Dos Santos

Cuellos de botella

“Nosotros no le llamamos cannabis turístico —explicó el jerarca—, le llamamos universalizar el acceso para que el extranjero pueda consumir”. En esta línea, Martinelli aseveró que se trata de “un tema complejo”, ya que se pueden generar cuellos de botella. “No se trata solo de un tema legal, sino que se trata de solucionar un tema de registro para acceder al consumo de cannabis, ver si los puntos de ventas, que son las farmacias, alcanzan”, se explayó.

Para Antonini, en tanto, “hay que buscar una solución” a este punto y espera tratarlo con las partes involucradas en el asunto. “No estamos cerrados; queremos buscar soluciones”, reiteró el diputado.

El proyecto de ley que impulsa Antonini busca acelerar la recuperación del sector turístico, uno de los más golpeados por la crisis sanitaras que desató el covid-19. Además, según Uruguay XXI “el sector cannábico genera en el país más de 1.000 puestos de trabajo directos, ampliándose significativamente en épocas de zafra y cosecha”.

En el mundo

El cannabis turístico impacta en varios sectores de la economía y los hace crecer. “De los US$ 25.000 millones en ventas legales de cannabis en 2021, Forbes estima que hasta US$ 4.500 millones fueron impulsados por los turistas, que invierten US$ 12.600 millones adicionales en restaurantes, hoteles, atracciones y otras tiendas, así como en las arcas de impuestos estatales y municipales”, indicó un relevamiento de la publicación especializada en negocios.

En los últimos años, algunos estados, como Países Bajos y 19 estados de Estados Unidos (más Washington DC), han apostado por el desarrollo de esta actividad económica. El objetivo “es que Uruguay se convierta el referente regional del turismo cannábico”, concluyó Antonini.