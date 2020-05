Aristóteles nos dejó un dicho lleno de sabiduría que a lo lago de los siglos mantiene vigencia: “El hombre es el único animal que posee corazón”. No rige únicamente para los varones porque cuando el filósofo se expresa lo hace para todos y no diré “para todas y todos”. A mi edad me permitirán expresarme a la antigua porque saben bien cuánto respeto a la mujer y en estas notas lo he puesto siempre de manifiesto.

Es en el hogar donde todos tomamos conciencia de nuestra condición de hijos. ¿Y la vida solitaria?. Por encima de la llamada educación, están los valores que adquirimos. A mí, personalmente, me conmueve cuando después de entregar una pequeña cantidad de dinero a alguien que me la ha pedido cuando dejo estacionado el auto, escucho que me dicen: “Muchas gracias, señor.” Pero siento vergüenza cuando otras personas pudiendo ayudar, no lo hacen.

“Es de bien nacidos ser agradecidos”. Es una frase que la hemos escuchado muchas veces y la trasmitimos a nuestros hijos. No importa que la repitamos una y otra vez. Somos ciudadanas y ciudadanos que vivimos en el respeto, en un respeto que sorprende.

En estos comentarios de la vida cotidiana, no quiero dejar pasar por alto lo sucedido al comienzo de la nueva presidencia de la República. Cantamos nuestro Himno Nacional con vibración junto al coro. Pero...la soprano solista se extralimitó. Nuestra canción patria posee un sólo estremecedor. Sin embargo -y no quito méritos a la cantante-,ella se empeñó en cantar junto al coro. Así, cuando le llegó el turno de poner alma y vida en el sólo, no lo logró.

En fin. Hemos hecho un alto en la vida cotidiana sin dejar a un lado el respeto que debemos a los demás.