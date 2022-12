Esta nota mensual llega bien anunciada por las de octubre y noviembre. Con mi espacio de “el comportamiento en la vida cotidiana” hemos recorrido un año. Llegan los recuerdos de muchos años atrás. Corría el mes de diciembre y no puedo olvidar un paseo junto a mi padre por nuestro puerto. De pronto observé que desde un buque unos trabajadores retiraban unos bultos. Le pregunté y la respuesta fue rápida: eran sacas de correspondencia. Bolsas grandes de lona y contenían cartas. Eran los saludos navideños enviados por los familiares desde el otro lado del mar. Ubico estos recuerdos, aproximadamente, en los años 48 del anterior siglo. Hoy todo aquello parece increíble porque los medios de comunicación nos ponen en contacto instantáneamente con cualquier persona en cualquier lugar. Como ejemplo es posible citar: el correo electrónico, whatsapp, Zoom, etc.En aquella ocasión mi padre me explicó como era el sistema postal. No lo olvido.

Se aproxima la Navidad y las “balconeras” harán su aparición. Nada tienen de parentesco con el tiempo de antaño cuando se alcanzaba a tomar un poco de aire fresco en esos sitios. Son unas láminas de papel muy sobrias. Recuerdan el gran día de Navidad, el nacimiento de Jesús, y que se colocan en ventanas y balcones. Pero el último mes de año tiene encanto. A nosotros la Navidad nos llega en pleno verano. Navidad es una celebración cristiana, el nacimiento de Jesús en Belén. Arraigó con su encanto y generó una serie de costumbres. Por ejemplo, las felicitaciones personales que expresan la alegría de los que se van enterando de la noticia. También los regalos que rememoran los presentes que le llevaron los pastores y más adelante los Reyes Magos(incienso, oro y mirra).Los villancicos, con sus textos, que recuerdan el canto glorioso de los ángeles anunciando el nacimiento a los pastores. Recordemos que el villancico es una forma musical compuestapor versos y estribillo. Esta gran fiesta transforma nuestra convivencia en algo gozoso, alegre y lleno de cariño. Como lo expresa un antiguo villancico Checo: “El camino que lleva a Belén/baja hasta el valle que la nieve cubrió./Los pastorcillos quieren ver a su Rey,/le traen regalos en su humilde zurrón/rom pom pom pom, rom pom pom pom



“Ha nacido en un portal de Belén/el niño Dios.” Termino esta nota deseándoles a mis amables lectores una muy feliz Navidad, para Uds. y sus familias, más un muy buen año nuevo.