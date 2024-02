¿Un bolero a Eurovisión 2024? Claves de la posible victoria de St. Pedro

La tercera edición de Benidorm Fest afronta este sábado su gran final con un pronóstico muy favorable sobre todo para la victoria de uno de sus aspirantes, St. Pedro, y que su bolero 'Dos extraños (Cuarteto de cuerda)' llegue a sonar en Eurovisión 2024.



El artista canario, favorito ya de partida en muchas apuestas, se alzó con la puntuación más alta de la segunda semifinal este pasado jueves, fruto de sumar la segunda mejor nota del televoto, la segunda del voto demoscópico y la mejor valoración del jurado, 94 puntos, a solo dos del máximo que pueden otorgar.



Frente a las dos entregas previas de este certamen que sirve de preselección española para Eurovisión, en esta ocasión no se respira el clima de incertidumbre que enfrentó a Rigoberta Bandini con Tanxugueiras y con Chanel en 2022, ni a Agoney con Blanca Paloma en 2022.



Como pasó entonces, cabía esperar que el principal rival de St. Pedro fuese el artista que conquistó la otra semifinal, en este caso Nebulossa, pero la irregularidad de sus puntuaciones se presenta como un anticipo de lo que puede volver a pasar: el dúo alicantino fue el favorito del jurado (pero con peor nota, 84 puntos), la segunda opción del demoscópico y la tercera del televoto.



El veredicto de los profesionales es fundamental en Benidorm Fest porque la suma del máximo número de puntos que puede otorgar cada uno de ellos individualmente, 96 (resultado de multiplicar 12 por los ocho miembros actuales), es mayor que el total de puntos que otorga ser el favorito del demoscópico (40) y el televoto (otros 40).



Cabe reseñar que ni Chanel ni Blanca Paloma, ganadoras de sus ediciones, conquistaron en sus respectivas semifinales eñ consenso del jurado profesional en torno a sus propuestas que ha logrado St. Pedro: la primera obtuvo 55 de 60 puntos posibles y la segunda 92 de 96.



El mismo jurado que votó en las dos semifinales de 2024 será el que se vuelva a pronunciar en la final y, aunque la alineación de participantes será diferente, cabe suponer que muchos de los profesionales seguirán otorgando la máxima nota (o la segunda mejor nota en todo caso) a quien se la dieron esta misma semana cuando tuvieron oportunidad por primera vez.



Porque no habrá cambios sustanciales en las puestas en escena respecto a lo visto en las eliminatorias (las reglas lo impiden), más allá de algunos ajustes para afinar aún más la realización de cada actuación y detalles más o menos anecdóticos, como cuando Chanel modificó el color de su vestuario.



Por otro lado, no ha sido una edición en la que la ejecución y/o afinación de los artistas parezca haber tenido un gran peso en el voto final del jurado, como han criticado muchos seguidores del formato en redes sociales.



Bajo esa premisa volverá a saltar al escenario el artista canario que no solo convenció al jurado profesional de forma casi unánime (solo uno de ellos le concedió su segunda mejor nota), sino que también obtuvo el segundo mejor fallo del voto popular.



En otras circunstancias podría pensarse que Jorge González, quien se hizo en su misma semifinal con el favor máximo del televoto y el demoscópico, sería un rival a tener en cuenta, pero el jurado profesional ya penalizó sus opciones de victoria al otorgarle su tercera peor nota, que lo hubiese dejado fuera de la competición y que marcó una diferencia insalvable de 54 puntos con la cabecera.



"Ayer todo el cariño del público me ha dado el chute para pensar que no esá todo perdido y voy a luchar por ese apoyo. Ya di todo de mí, pero voy a dar aún más", ha prometido aún así el artista madrileño de cara a la final.



El Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) volverá a ser el recinto que acoja la gran final, la cual, de acuerdo con el sorteo celebrado ante la prensa, abrirá María Peláe con 'Remitente', seguida del gran favorito, St. Pedro.



En tercer lugar, irá Angy Fernández, con 'Sé quién soy' y, después en esta secuencia: Jorge González, con 'Caliente'; Nebulossa, con 'Zorra'; Sofía Coll, con 'Here to stay'; Miss Caffeina, con 'Bla Bla Bla' y, como cierre Almácor, con 'Brillos platino'.

EFE