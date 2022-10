Un canto entonado por la selección de fútbol femenino irlandés despierta fantasmas del pasado

Un video que muestra a la selección femenina de fútbol en el vestuario cantando una canción que alude al Ejército Republicano Irlandés (IRA) se volvió viral y enfureció a políticos británicos y simpatizantes unionistas.

La canción, que data de los 80, es del grupo Wolfe Tones, se llama Celtic Symphony y celebra al IRA con un ritmo ligero, pegadizo y optimista. El estribillo, insistente, consta de cinco silabas, ooh, ah, up the ‘Ra (Ra es apócope por IRA) y se ha cantado durante años en pubs y clubes de toda Irlanda, pero siempre en espacios medianamente privados, lejos de la atención pública.

Pero según escribe Rory Carroll para The Guardian, la viralización del video que mostraba a las futbolistas cantándola como celebración por haber clasificado para la Copa del mundo de 2023 desencadenó una polémica sobre la supuesta glorificación de las actividades del IRA durante los Problemas (The Troubles, como se los conoce popularmente) entre esa organización y los protestantes apoyados por las tropas inglesas entre los años 1969 y 1998.

La controversia aumentó cuando Celtic Symphony encabezó las listas de iTunes de Irlanda y se filmó a personas cantando el coro en un pub del aeropuerto de Dublín.

Los líderes unionistas de Irlanda del Norte pidieron al jefe de Gobierno Micheál Martin, que usara su influencia para frenar la práctica, calificándola de afrenta a las víctimas del IRA. John Baron, un parlamentario conservador, dijo a la Cámara de los Comunes que marcó un "punto bajo" en las relaciones entre el Reino Unido e Irlanda.

La Asociación de Fútbol de Irlanda y el equipo se disculparon, pero eso solo ha alimentado el debate en Irlanda, donde muchos defienden el cántico como una expresión legítima de orgullo nacional por parte de una generación que ha reclamado y reformado los temas republicanos tradicionales.

“Se usan con tanta frecuencia que se convierten en cliché, son figuras simbólicas performativas con el significado malévolo original eliminado”, dijo Paddy Hoey, profesor de medios, cultura y comunicaciones en la Universidad John Moores de Liverpool. Comparó el estribillo "Ra" con los fanáticos de Inglaterra cantando Ten German Bombers o Two World Wars and One World Cup.

Según Hoey, a los veinteañeros no les pesa la carga de los disturbios pasados, después del proceso de paz hay un nivel de alegría, de niño travieso apegado a esas canciones.

Las críticas tienden a ser contraproducentes, agregó Hoey. “Es el efecto Streisand. Cuanto más llame la atención sobre este tipo de cosas y trate de vigilar lo que la gente tiene que decir, mayores serán las posibilidades de que rebote”.

El fenómeno coincide con el ascenso del Sinn Féin que fue en el pasado el portavoz político con apoyo marginal en política y es ahora el partido más popular en Irlanda, con buenas perspectivas de liderar el próximo gobierno.

Una encuesta reciente situó el apoyo combinado al Sinn Féin y a los partidos de izquierda más pequeños entre las personas de 18 a 34 años en un 73 %. La promesa del partido de solucionar una crisis de vivienda y redistribuir la riqueza ha impulsado el aumento, pero muchos partidarios también adoptan la defensa del partido de la campaña del IRA. “A medida que crece Sinn Féin, la violencia pasada se respalda retrospectivamente”, dijo Newton Emerson, en el Irish Times.

La opinión en Irlanda del Norte, donde el Sinn Féin se ha convertido en el partido más grande, ha cambiado: en una encuesta reciente, el 69 % de los votantes nacionalistas coincidieron con el partido en que no había “alternativa” a la resistencia violenta durante los disturbios, lo contrario que en 1998, cuando El 70% de los católicos rechazó las justificaciones del IRA por la violencia.

Eunan O'Halpin, profesor de historia del Trinity College de Dublín, dijo que los cánticos aparentemente a favor del IRA reflejaban en parte el deseo de "terminar con las generaciones mayores" y en parte el éxito del Sinn Féin al enmarcar los disturbios a través de la lente de las huelgas de hambre de 1981 y los asesinatos de las fuerzas de seguridad. y la colusión estatal con paramilitares leales.

El presentador de Sky News, Rob Wotton, provocó una indignación generalizada cuando le preguntó a un jugador de Irlanda si la disputa sobre el canto del equipo resaltaba la necesidad de educación. Los comentaristas calificaron la pregunta de condescendiente e hipócrita dada la ignorancia británica sobre Irlanda.

Sin embargo, el profesor O'Halpin dijo que algunos textos de historia de la escuela secundaria pasan por alto los Problemas, que cobraron 3.700 vidas entre 1969 y 1998, y restaron importancia al hecho de que el IRA y otros grupos republicanos fueron responsables del 60% de las muertes, los paramilitares unionistas del 30% y las fuerzas de seguridad británicas el restante 10%.

Making History, un texto estándar, ilustra esas estadísticas en un gráfico circular y señala que el IRA mató a "muchos civiles", pero su capítulo de 21 páginas sobre los Problemas ofrece escasos detalles sobre los bombardeos y tiroteos, centrándose en cambio en el internamiento, el Domingo Sangriento, huelgas de hambre y acontecimientos políticos.

The Guardian entrevistó a 12 estudiantes universitarios de Trinity seleccionados al azar sobre los Problemas. Cuando se les pidió que estimaran el número total de muertos, la mayoría se negó, diciendo que no tenían idea. Los que adivinaron dieron respuestas que oscilaban entre 50 y 20.000. Uno solo dijo correctamente que la cifra estaba entre 3.000 y 4.000.

Las estimaciones de la proporción de asesinatos del IRA oscilaron entre el 10% y el 60%, y varios adivinaron correctamente que era alrededor de la mitad. Sin embargo, asumieron que las fuerzas de seguridad, en lugar de los paramilitares leales, representaban la mayor parte del resto.

La mayoría defendió el canto “Ra”. “Creo que es inofensivo. Ha llegado a significar una victoria irlandesa contra viento y marea, una mentalidad de desvalido”, dijo Allanah Ryan, de 19 años, estudiante de derecho e historia. “Es como una broma, un cántico escolar insultando al otro equipo”.