Un duro comienzo de año

Tres pilotos uruguayos de gran nivel compitieron en el autódromo Roberto Mouras de la provincia de Buenos Aires y los resultados estuvieron lejos de lo esperado; lejos de poder llegar al podio, algo que en este arranque de temporada les está costando a todos.

Marcos Landa (Torino) en el TCMouras; Eddy Mion (Ford) en el TCPMouras y Nahuel Barba en la Fórmula 4 Nueva Generación (F4NG) fueron con muchas expectativas al autódromo ubicado en La Plata.

En especial Marcos Landa. El joven oriundo de San Carlos (Maldonado) iba por su recuperación tras un fallido estreno hace 15 días en Concepción donde el motor lo dejó tirado durante todo el fin de semana. El panorama no varió mayormente para La Plata. Con un impulsor flaco, el piloto uruguayo campeón de la Fórmula Metropolitana argentina 2018 se debatió como pudo. Lo bueno para él estuvo en el hecho de que al menos el motor no se rompió. Pero sin potencia, lejos estuvo del podio y apenas pudo rescatar puntos para seguir tras el objetivo de entrar en los play off del TCMouras. En la segunda final del año al menos pudo finalizar 13º avanzando algunas posiciones tras estar en la vigésima posición durante el comienzo de la competencia. Para Marcos Landa se vuelve a esta altura imprescindible poder tener la potencia necesaria para ir a pelear por el podio en su año estreno en la categoría.

El piloto fue 14º pero la descalificación de un competidor lo llevó al 13º lugar.

Nahuel Barba

Por su parte, el joven piloto maragato Nahuel Barba inició en La Plata el ciclo 2019 de la F4Nueva Generación. Fue con buenas expectativas y durante los ensayos preliminares esas expectativas estaban bien fundadas pues el uruguayo se metía entre los 10 mejores incluso con un parcial muy bueno ocupando el cuarto lugar. Pero a la hora de la clasificación, el equipo 130 R para el que compite el uruguayo no encontró la puesta a punto ideal y tuvo que salir a remarla en las dos carreras del fin de semana; una el sábado y la otra el domingo. En la primera, más que a manejo que a otra cosa, Nahuel Barba pudo terminar 10 en tanto que en la segunda carrera los problemas de puesta a punto del chasis agudizaron y cerró el fin de semana en el lugar 17, posición que nada tiene que ver con el verdadero nivel conductivo mostrado por este joven piloto que busca nuevos horizontes en el automovilismo argentino.

Eddy Mion

El experiente piloto pandense Eddy Mion (Ford) volvió al automovilismo internacional después de aquellos años ’90 en los que supo destacarse en la Fórmula 3 Sudamericana. Todo su talento no fue suficiente para poder adaptarse rápidamente a una categoría muy competitiva como lo es el TCPMouras y pese a que le puso su tradicional garra, pasión y coraje, no pudo salir nunca de la última posición. Es evidente que queda mucho trabajo por delante para poder llegar -en primera instancia- al nivel técnico de la categoría y a partir de allí pensar en dar batalla a los jóvenes talentosos que componen la especialidad que además cuentan con buenos equipos. l

Urrutia y el ciclo 2019 El próximo martes al caer la tarde, el piloto uruguayo Santiago Urrutia anunciará oficialmente su programa deportivo 2019. Una cosa es segura: de acuerdo al texto de la convocatoria, este año se lo verá nuevamente en Europa tras su último paso por el viejo mundo en la GP3 del año 2014. Las especulaciones son varias pero de acuerdo a lo que el piloto coloniense venía anunciando durante estas primeras semanas del año, seguramente se lo verá en una categoría de autos de Turismo. Resta saber cuál será.

19 Capitales: Largan 102 El próximo sábado desde la rambla de Carrasco frente al Hotel Cottage, se pone en marcha la 16ª. edición del Gran Premio del Uruguay 19 Capitales Histórico. Un total de 102 equipos tomarán parte en la competencia que abre el certamen Codasur (Sudamericano) de Turismo Histórico y del mismo modo en Uruguay. Organizada por el Automóvil Club del Uruguay, la prueba recorrerá todo el Uruguay para arribar el 1º. de marzo a la hora 19.00 frente al Costa Urbana Shopping de Ciudad de la Costa.