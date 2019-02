Maximiliano Larrosa ganó un combate en la Premier League de karate en Dubái

Maximiliano Larrosa abrió su temporada 2019 tras recuperarse de una rotura de ligamentos de rodilla disputando la etapa de Dubái de la Premier League de karate.

Larrosa, medalla de oro en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 y de plata en el Campeonato Panamericano de Santiago, debutó contra un rival de Hong Kong al que derrotó 1 a 0 para luego caer 7 a 0 contra Italia quedando eliminado en la categoría -60 kilos.

“Mantuve bien la pelea en los primeros minutos, pero cuando el italiano me puntuó salí a buscar la pelea y no la encontré. Todavía me falta ritmo para enfrentar a rivales de tanto nivel”, contó Larrosa a Referí.

"Para volver a meterse entre los mejores del mundo fue una muy buena experiencia. El italiano es número 2 del mundo y actual vicecampeón mundial de la categoría. Le ganó a un competidor de primer nivel y para volver a tomar ritmo internacional la evaluación es sumamente positiva", dijo a Referí su entrenador Pino Píriz.

De todos modos, el uruguayo empezó a sumar puntos para el ranking mundial con su gran objetivo de participar en los Juegos Panamericanos de Lima este año.

En ese torneo, los tres medallistas de oro mejor ubicados en el ranking mundial (entre todas las categorías y en ambos sexos) lograrán plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Este lunes, Larrosa, de 26 años, viajará de Dubái a Frankfort para luego tomar un tren que lo llevará a Walsterhausen donde entrenará con su amigo Noah Bitsch.

Ahí prepará su nueva competencia, un Serie A (segundos certámenes en jerarquía después de la Premier League) que se llevará a cabo en Austria, entre el 1º y el 3 de marzo.

Luego pegará la vuelta para disputar a fines de ese mes el Campeonato Panamericano de Panamá.

Larrosa tiene un año muy movido y al ser el karate olímpico a partir de Tokio 2020 se transformó en una de las grandes ilusiones de Uruguay para sumar presencia olímpica. l