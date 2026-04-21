Ranking FIFA: la caída de la selección uruguaya femenina tras la ventana de abril en la Liga de Naciones de Conmebol; mirá en qué lugar se ubica

La selección uruguaya femenina perdió posiciones en el Ranking FIFA, que se ha dado a conocer este martes, luego de la participación celeste en la Liga de Naciones con tres partidos en los últimos días.

El combinado de Ariel Longo perdió ante Perú en Cusco por 2-1 el 10 de abril, luego le ganó a 2-1 a Bolivia en El Alto y perdió el pasado sábado de local en el Estadio Centenario ante Chile por 3-1 .

Tras esos partidos por el torneo clasificatorio al Mundial 2027 de Brasil, la selección uruguaya se ubicó en el puesto 61° del Ranking FIFA.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol tras la derrota de Uruguay: la celeste cada vez con menos chances de ir al Mundial

Uruguay 1-3 Chile por la Liga de Naciones Femenina Conmebol: la celeste lo perdió en cinco minutos fatídicos y se aleja cada vez más del Mundial de Brasil 2027

Uruguay perdió cuatro posiciones y descendió a ese escalón.

La mejor ubicación de la celeste en el Ranking FIFA fue en agosto de 2025, cuando subió al puesto 55°. Luego, en diciembre pasado finalizó el año en el 57° y ahora está 61°.

En la Liga de Naciones, las dirigidas por Ariel Longo tienen 5 puntos, con una sola victoria ante Bolivia en siete partidos, y están en la octava ubicación de la eliminatoria, solo por encima de la selección del altiplano. Están a solo tres puntos de Venezuela, ubicada en el cuarto lugar, pero con un partido más.

La selección uruguaya femenina en la Liga de Naciones La selección uruguaya femenina en la Liga de Naciones

Para clasificar al Mundial 2027, la selección deberá buscar un milagro, ganar los partidos que le quedan contra Venezuela (de visitante) y Colombia (de local) y esperar una serie de resultados que le permitan meterse en el tercer o cuarto lugar para ir al repechaje.

España lidera

La selección española femenina de fútbol continúa en la primera posición de la clasificación mundial que la FIFA ha hecho pública este martes por delante de Estados Unidos y de Inglaterra, que tras imponerse a la Roja y a Islandia, arrebata el tercer puesto a Alemania.

El conjunto que dirige Sonia Bermúdez, que perdió en Wembley (1-0) ante el cuadro inglés y ganó en Córdoba a Ucrania (5-0) en la fase de clasificación para el Mundial 2027, lidera la tabla con 2083.09 puntos.

https://www.bbc.com/mundo/articles/crm4w83nwkxo España e Inglaterra se enfrentan en la final de la Eurocopa femenina este domingo. Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi vía Getty Images

Estados Unidos se le ha acercado después de la ventana de partidos de abril, en la que se disputaron un total de 276 partidos por todo el mundo, tras golear a Japón (3-0) y acumula 2054.65 puntos, mientras que Inglaterra progresa y se sitúa tercera con 2038.72, al rebasar a Alemania (2021.78) que vio frenada su marcha con un empate en Austria.

Japón, pese a su derrota, sube tres posiciones y es quinta (2011.27), con Brasil (1980.00) sexta y Francia séptima (1975.60), en tanto que Suecia retrocede al octavo puesto (1961.22), Canadá sube al noveno (1934.88) y Países Bajos (1929.32) saca del 'top diez' a Corea del Norte (1910.63).

Colombia (1774.76) se mantiene vigésima tras empatar a cero ante Argentina, que sigue trigésima (1696.45), tres puestos por detrás de México, vigésima séptima (1707.61) después del triunfo del conjunto del español Pedro López ante Puerto Rico (6-0).

Costa Rica arrebata el puesto 42 a Venezuela, Chile sube al 44 y Paraguay al 45, Panamá continúa en el 56, Uruguay desciende al 61 y Ecuador mejora hasta el 63, Perú hasta el 75, Puerto Rico al 77 y El Salvador al 78.

La próxima clasificación la publicará la FIFA el 16 de junio.

Con base en EFE