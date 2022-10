Un grupo de defensa del medio ambiente le arrojó puré de papas a una pintura de Monet

El grupo de activistas ambientales Letzter Generation (Última generación) difundió este domingo un video que muestra a dos de sus miembros arrojando un líquido viscoso sobre una pintura de Monet en una galería del museo Barberini en Potsdam, cerca de Berlín.

#Kartoffelbrei auf #Monet:

Was ist mehr wert #FürAlle – Kunst oder Leben?



Monet liebte die Natur und hielt ihre fragile Schönheit in seinen Werken fest.



Warum haben viele mehr Angst davor, dass eines dieser Abbilder Schaden nimmt, als vor der Zerstörung unserer Welt selbst? pic.twitter.com/0Rh1ZS6yjk — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022

Dos personas jóvenes arrojaron lo que parecía como puré de papas sobre la pintura "Meules" (Almiares, montones de paja o heno al aire libre) de Claude Monet, antes de agacharse frente a ella con uno de ellos pronunciando una breve declaración en la que aludía a la atención que este tipo de hechos genera sobre sus planteos.

“La gente se está muriendo de hambre, la gente se está congelando, la gente se está muriendo. Estamos en una catástrofe climática. Y lo único que te da miedo es la sopa de tomate o el puré de papas en un cuadro”, se escucha decir a una joven.

"¿Sabes de qué tengo miedo? Esa ciencia dice que no podremos alimentar a nuestras familias en 2050. ¿Se necesita puré de papas en una pintura para que escuches? Esta pintura no valdrá nada cuando estemos peleando”. ¿Cuándo es el momento en que finalmente escucharás y no seguirás como antes?", continúa diciendo.

Como parte de la protesta, otros dos manifestantes se pegaron al suelo.

Un vocero de la policía le dijo a la agencia DPA que dos de los manifestantes fueron arrestados y estaban siendo investigados por posible allanamiento de morada y daño a la propiedad.

Carolin Stranz, del Museo Barberini en Potsdam, , le dijo a DPA que aún no está claro si la pintura sufrió daños permanentes, aunque aclaró que estaba protegida por un vidrio.

La pintura, parte de la serie Meules del impresionista Claude Monet, es parte de la exposición permanente del Museo Barberini, fundado por el multimillonario Hasso Plattner, copropietario del gigante de software empresarial SAP.

Este tipo de manifestaciones en las que el blanco son obras de arte buscan atraer la atención mediática hacia la causa ambiental y cosechan tanto apoyos como críticas.

Last Generation también ha estado organizando protestas contra carreteras y autopistas en Alemania, sentándose y pegándose al asfalto. Recientemente, varios de sus activistas también se han adherido a diversas obras de arte.

Los principales miembros del grupo también se declararon en huelga de hambre para exigir una audiencia con el aspirante a canciller Olaf Scholz durante la campaña electoral alemana quien finalmente les concedió la entrevista en noviembre de 2021.