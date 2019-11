Un moderado swing del 6,4%

Entre la elección nacional del 27 de octubre y el balotaje del 24 de noviembre se produjo un moderado cambio cuantitativo que no modificó la decisión eleccionaria (fue elegido presidente Luis Lacalle Pou). El swing entre ambos actos electorales (medido por el Indice de Pedersen1) fue del 6,40%.2



Algunos puntos de partida

Uno. El total de votantes es prácticamente el mismo. Entre el total registrado en el escrutinio final del 27/12 y el registrado en el escrutinio primario del 24/11 es de menos 148 votantes. El ajuste del escrutinio primario puede aumentar o disminuir la diferencia a ± 1.000 votantes. Es decir, nada. De haber habido votantes en noviembre que no hayan sufragado en octubre, significa que habría votantes de octubre que no lo hicieron en noviembre, lo que se sabrá cuándo se haga el control de ambos registros de votantes.

Dos. El voto en blanco y anulado fue similar entre ambas elecciones (3,63-3,73). Es un comportamiento diferente al de las tres elecciones anteriores, en que esa categoría de votos sin efecto creció sensiblemente entre octubre y noviembre: 1999 (2,00 a 2,91), 2009 (2,79 a 4,10) y 2014 (3,30 a 5,34). Más aún, esos votos sin efecto fueron en constante aumento en las elecciones nacionales de 1999 a 2019, sin interrupción; fueron también en creciente aumento en los balotajes desde 1999 pero hasta 2014; ahora se produce un quiebre de la tendencia.

Tres. Al ser una elección cuasi binaria (dos fórmulas presidenciales más el reducido conjunto de votos sin efecto), las variaciones en la distancia entre las dos fórmulas duplican su efecto y por tanto corresponde aplicar la semisuma para neutralizar ese sobreefecto (Pedersen). Es lo mismo que la diferencia de goles entre dos equipos: una diferencia de +2 entre uno y otro, lleva a que quien va segundo necesite tan solo 1 gol y no 2 para igualar las diferencias, porque cada gol del segundo al primero, disminuye en un punto al primero y aumenta en un punto al segundo: un gol hace pasar de +2 a +0.



Algunos presupuestos analíticos

Uno. Se parte del supuesto de la existencia de cuatro conjuntos. Tres de ellos que a priori deben repetir la votación del 27/10 para que no se registre volatilidad: el voto en blanco y anulado; la suma de los cinco partidos que conforman la coalición electoral opositora (PN, PC, CA, PdG y PI); la suma de los tres partidos de izquierda, que no conforman un bloque (FA, UP, PT). El cuarto, que queda sin lugar propio en el balotaje y debe inclinarse por alguna otra opción, es el de los tres partidos no alineados (PERI, Partido Verde Animalista y Partido Digital). La magnitud de cada conjunto se observa en la Tabla 1

Dos. En base a los datos de encuestas pre y post 27/10, se estima grosso modo que los votos en conjunto de los partidos no alineados se repartieron por igual entre ambas fórmulas presidenciales, por lo que su efecto final fue de suma cero, aunque incrementaron la base de partida de ambas fórmulas (ver Tabla 2)



Algunas inferencias analíticas

Uno. Esa pérdida va un 0,10% al voto en blanco y anulado y un 6,30% a la fórmula oficialista, que parte de una base del 41,10% y culmina en circa 47,40%. La diferencia entre ambas fórmulas queda en un punto porcentual y medio (1,47), con un aumento de la distancia en 3 décimas respecto al eje en el 17 de noviembre escrutinio primario (Tabla 3)

Dos. Si se validan las encuestas de estimación de voto3 (y para el análisis se toma la Encuesta Nacional Factum), se observa que la estimación al 17 de noviembre, a una semana de las elecciones arroja 50-51% para la fórmula opositora (50 firme + 1 débil), 42-43-44% para la fórmula oficialista (42 firme, 1 débil y 1 potencial) y 6 en blanco/anulado (2 firme + 4 débil) (Tabla 4)

Tres. Ello permite ver que la coalición opositora desciende en dos tiempos: en las tres primeras semanas (en algún momento de ellas) cae entre 4,27 y 5,27 puntos; y en la semana final completa el descenso con una nueva caída estimable entre 1,13 y 2,13

Cuatro. No toda la caída de la oposición va inicialmente a la izquierda, la cual registra en las tres primeras semanas un incremento de entre 1,90 y 2,90 puntos, mientras que lo restante (circa 2,37) va en principio a engrosar el voto en blanco/anulado, que así alcanza un nivel estimable entre 4 y 6% (aunque con mucha volatilidad)

Cinco. En la última semana se infiere que la fórmula oficialista completa su crecimiento por dos vías: recibe por un lado entre 1,13 y 2,13 puntos de la coalición opositora y por otro circa 2,27 puntos de esos votos primariamente estacionados en el voto en blanco/anulado. Un 0,10% proveniente del bloque opositor quedará firme en el voto en blanco/anulado.

Seis. Los partidos asociados al Partido Nacional (PC, CA, PdG y PI) registraron en octubre un 25,43%. La caída de la coalición opositora fue del 6,40%. Si es correcta la hipótesis que el Partido Nacional retiene la totalidad de sus votos de octubre, cabe inferir que toda la caída corresponde a votantes de los partidos asociados, los cuales entonces pierden la cuarta parte de sus votos en favor del oficialismo.

Falta analizar dónde se produjeron esos movimientos en territorio y clases sociales; y buscar los por qué.

TABLA 1

FA 39,01 UP+PT 0,87 Izquierda 39,88 PN 28,62 PC 12,34 PI 0,97 PDG 1,08 CA 11,04 Coalición 54,05 PERI 1,38 PVA 0,80 PD 0,26 No alineados 2,44 EB+Anul. 3,63 3,63

TABLA 2

Base Propia ½ No alinead Base Total Oficialismo 39,88 1,22 41,10 Coalición 54,05 1,22 55,27 EB+Anul. 3,63 3,63

TABLA 3

27/12 24/11 Dif Oficialismo 41,10 47,40 +6,30 Coalición 55,27 48,87 -6,40 EB+Anul. 3,63 3,73 +0,10

TABLA 4

Fechas 27/12 17/11 24/11 Oficialismo 41,10 42/44 47,40 Coalición 55,27 50/51 48,87 EB+Anul. 3,63 4/6 3,73

1Indice de Pedersen: semisuma de las diferencias en valores absolutos de cada conjunto electoral entre octubre y noviembre

2Todos los porcentajes que se presentan son sobre la base del Total de Votantes. Los porcentajes del Balotaje son una estimación de su Escrutinio Definitivo en base al Escrutinio Primario corregido por la desviación en la misma magnitud y dirección producida entre el Primario y el Definitivo del 27/10

3En octubre y en noviembre las encuestas se hicieron con la misma metodología y sobre un mismo universo invariado. En octubre tuvieron una alta correspondencia con el resultado final, lo que validó la metodología empleada. La hipótesis científica más aceptable es que si no cambian ni la metodología ni el universo, las variaciones habidas no corresponden a fallas metodológicas ni de relevamiento, sino a movimientos del electorado.