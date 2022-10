Un palestino fue secuestrado en Kuala Lumpur por malayos al servicio del Mossad

El centenario periódico The New Straits Times de Malasia informó en su edición de este martes que el 28 de setiembre un palestino fue secuestrado en una calle de la capital Kuala Lumpur por cuatro hombres que lo introdujeron en un auto y lo condujeron hacia una casa en los suburbios donde fue interrogado sobre su relación con el grupo palestino Hamas.

El secuestrado, que es programador de computación y no fue identificado por la policía, fue mantenido con los ojos vendados, atado a una silla, e interrogado por videollamada sobre asuntos relacionados con Hamas y su brazo armado, la Brigada Al-Qassam.

“Se había estableció una conexión de videollamada frente a la víctima. En la línea había dos hombres, que se cree que eran israelíes, cuya primera frase para él fue: ‘Sabes por qué estás aquí'”, informó el periódico.

“Durante las siguientes 24 horas, la víctima fue interrogada y golpeada por malayos cuando sus respuestas no fueron del agrado de los israelíes”, informó The New Straitas Times.

Según fuentes del periódico, “los israelíes querían saber sobre su experiencia en el desarrollo de aplicaciones informáticas, la fortaleza de Hamas en el desarrollo de software, los miembros de la Brigada Al-Qassam que conocía y sus capacidades”.

Las fuentes dijeron también que el equipo de secuestradores, identificados como malayos, había “estropeado” la operación ya que habían dejado escapar a un segundo palestino. Los miembros del equipo de secuestro tampoco se cubrieron la cara y no colocaron chapas patentes falsas en sus vehículos.

El segundo palestino, descrito como una “captura más valiosa”, pudo dar la alarma a la policía, que rastreó las chapas del automóvil hasta la casa donde pudo arrestar a los secuestradores y liberar a la víctima.

Una “fuente malaya bien informada” confirmó a Al Jazeera Arabic que una investigación había descubierto una célula del Mossad en el país, que estaba involucrada en el espionaje en sitios importantes, incluidos aeropuertos, y buscaba penetrar en las instituciones electrónicas gubernamentales.

La fuente dijo que el Mossad había empleado agentes malayos entrenados en Europa para llevar a cabo la operación y según Al Jazeera Arabic, la célula organizada constaba de al menos 11 malayos enfocados en rastrear a posibles activistas palestinos.

El Ministerio del Interior y Seguridad Nacional palestino en un comunicado publicado en Facebook agradeció a las autoridades de Malasia por rescatar al ciudadano palestino.

“Pudieron exponer a los miembros de la célula del Mossad y perseguir y rastrear su red más grande”. Pedimos que los perpetradores rindan cuentas y sean sentenciados”, se expresó en el comunicado.

Ahmad El-Muhammady, un experto en contraterrorismo de la Universidad Islámica Internacional de Malasia dice que, como no es posible que los agentes del Mossad trabajen en forma directa en el país, reclutan personal local para cumplir misiones por encargo.

Agregó también “no creo que esto sea exclusivo del Mossad. También lo hacen otros servicios de inteligencia. Podemos ver esto en todo el mundo”.

En 2018, El Mossad estuvo relacionado con el asesinato en Malasia del académico palestino Fadi al-Batsh, de 35 años, quien fue muerto a tiros cuando se dirigía a las oraciones matutinas en Kuala Lumpur.

Ahmad Zahid Hamidi, el entonces viceprimer ministro de Malasia dijo en ese momento que se creía que los sospechosos eran europeos con vínculos con una agencia de inteligencia extranjera, según informó en ese momento la agencia estatal de noticias Bernama.

La policía dijo que los dos atacantes esperaron a al-Batsh, miembro de Hamas, frente a un edificio residencial en el distrito Setapak de Kuala Lumpur durante casi 20 minutos y le dispararon al menos 10 balas, cuatro de las cuales lo mataron instantáneamente.

Al informar sobre el supuesto papel del Mossad en el secuestro de Malasia, el Jerusalem Post dijo el martes que, durante el conflicto entre Israel y Hamas en 2021 que ocasionó más de 240 muertos en Gaza e Israel, la agencia de Inteligencia israelí afirmó que era “su política atacar a los activistas de Hamás en cualquier lugar”.