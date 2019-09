Un pedido de disculpas y comentarios

Me parece que los amables lectores de este blog habrán quedado un poco sorprendidos por mi última nota. Reconozco que me aparté de las formas suaves y elegantes y escribí algo un poco fuerte que no debí haberlo hecho. Me refiero a unas duras palabras en respuesta al cuidado y delicadeza en el comportamiento al comer en la mesa. He vuelto hoy a mis apuntes de charlas y clases de tiempo atrás.

Allí están algunos cursos dados y preguntas que respondí. Encontré una intervención muy simpática. Con sencillez alguien expresó: “Me han dicho que es de buen tono no comer todo lo que nos sirven y dejar algo en el plato”. Añadí que yo también había escuchado ese comentario. En principio, si nos sirven la comida en el plato debemos ingerirla a no ser que por algún motivo consideremos que nos hará mal. Cuando nos servimos nosotros, por ejemplo en un bufé de una boda, debemos considerar lo que realmente comeremos. Por solidaridad, y en estos momentos, no se pueden desperdiciar los alimentos.

Vi también una pregunta sobre el comportamiento en la mesa. Una señora manifestó que cuando iba con su marido a cenar a un restorán, observaba que muchas personas cortaban el pan con el cuchillo que estaba sobre la mesa junto al plato. Fue una intervención que permitió decir que lo hacen así porque no saben que el pan se troza con los dedos de la mano derecha y con la ayuda de los de la mano izquierda. El cuchillo no es para cortar el pan sino para untarlo con algún preparado que por lo general nos ofrecen.

Por otra parte vi recientemente una fotografía de la inauguración de la Expo Prado. Me dolió observar que, tijera en mano, se procedió a cortar la cinta con los colores patrios. Las cintas no se cortan sino que se desatan. Parece una nimiedad pero recuerdo que en mis tiempos de estudiante escuché que en México D.F. es costumbre depositar una ofrenda floral con los colores del país del visitante ilustre que rinde homenaje a los héroes. Existe en aquella ciudad un servicio especial del municipio. Se ocupa de retirar las flores marchitas en un transporte especial. Después son incineradas. Quizás sorprenda.

Bueno, puesto que he puesto un ejemplo internacional, no olvido la preocupación de una persona que deseaba colocar en el balcón de su apartamento las banderas de Uruguay y Argentina. La solución parece fácil pero hay que tener en cuenta la ley de la derecha. Por eso nuestro pabellón va a la derecha y a su izquierda el de Argentina. Y, ¿cómo se toma la derecha? Ubicándonos en el balcón y mirando hacia afuera, tendremos la derecha y la izquierda.

Como es lógico, entre mis apuntes y papeles se encuentran los más diversos temas. Por ejemplo el tratamiento a un embajador. ¿Se lo debe tratar de Señor Embajador o Señora Embajadora? Así como no decimos “Señor Arquitecto” o “Señora Doctora” tampoco lo haremos con un embajador. Embajador o Embajadora seguido del propio apellido es lo acertado. Por eso en la enumeración de invitados a un acto se dirá: “Nos acompaña el Embajador de Argentina en nuestro país Dr. N.N.” En la recepción de un hotel se dirá: “Bienvenido Embajador”.

El comportamiento en la vida cotidiana está presente cada día. Goethe, el gran romántico, no dudó en decir que el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. También Franklin dijo sabiamente que el que no pueda aguantar ver un defecto de educación en persona ajena, carece él mismo de educación. Son opiniones fuertes.

Por último una invitación. Hay un libro mío publicado por Amazon. Es “Pequeñas charlas de Protocolo, Ceremonial y modales”. La editorial permite leer gratuitamente algunas partes. Basta ingresar a Amazon books. Encontrarán el libro y en la tapa un “look inside”. En principio la obra era en inglés con el título de “Small talks on Protocol, Ceremonial and manners”. “Small talks” hace mención a la conversación de todos los días.