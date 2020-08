El sector turístico tuvo un respiro en un fin de semana especial y con sol

El fin de semana que muchos transformaron en largo, la temperatura agradable y la necesidad de salir hizo que las rutas nacionales se llenaran de vehículos rumbo a Punta del Este, Colonia del Sacramento y otras localidades del país.

“El balance del fin de semana es positivo, en sintonía con lo que sucedió en las vacaciones de julio. La gente tiene la necesidad de trasladarse y lo viene haciendo hacia los lugares tradicionales y también a espacios naturales y estancias turísticas. Muchos van a sus casas de veraneo, sobre todo quienes van al este”, dijo a El Observador Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo.

Según comentó, además de las opciones más tradicionales, los uruguayos están eligiendo destinos naturales para “desintoxicarse de la ciudad” y porque se sienten más seguros en relación a la situación sanitaria.

“Cerca del 30% de los hoteles están abiertos y de este porcentaje este fin de semana se ocupó un 70% aproximadamente. En Maldonado y Colonia (la ocupación) se movió cerca de esa cifra. Las termas requieren más días, pero este fin de semana también debió andar por ese entorno”, explicó Martínez.

“Este fin de semana se llegó al 50% de la capacidad hotelera en Colonia. Entre semana la capacidad está en un 30%. La ocupación fue buena en términos generales, teniendo en cuenta que los hoteles están trabajando con un estándar más bajo del que generalmente se opera. Creemos que este fin de semana la ocupación va a superar el 70% en promedio ”, dijo a El Observador Andrés Castellano, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Colonia.

Marcelo Umpierrez

Según estimaciones de la Cámara de Turismo del Uruguay, en el este del país es donde hay más hoteles cerrados. El Maldonado quedan por reabrir más del 70%.

El alcalde de Punta del Este, Andrés Jafif, dijo en Carve que en la ciudad “hay poca hotelería abierta”, pero hay “muchos hoteles pensando en abrir”.

Presencia de argentinos

“Estamos viendo argentinos que se quedaron a pasar la pandemia acá (en Punta del Este), algunos que nunca se fueron desde que vinieron en noviembre o diciembre. Además, están viniendo muchos uruguayos a pasar fines de semana o a pasear por el día. Estamos teniendo un movimiento inusual. Aunque Punta del Este ya no es más un balneario, es una ciudad con infraestructura y tiene movimiento propio”, dijo Jafif.

Martínez destacó que la presencia de argentinos favorece al sector gastronómico de Punta del Este. “Están trabajando bien los restaurantes que están abiertos. El sector está funcionando mejor en algunos lugares que en otros. Maldonado tiene muchos residentes y hay muchos argentinos que vinieron a pasar el aislamiento. Eso es importante. En otros destinos es complicado porque muchos cerraron y hay pocos en actividad. Esos pocos han venido trabajando bien, respetando los protocolos”, explicó Martínez.

Según datos de la Cámara de Turismo del Uruguay , el turismo interno mueve entre US$ 800 millones y US$ 900 millones por año en el país. “Es una actividad importante, pero no es la que va a restaurar la actividad turística. La actividad turística necesita de la reapertura de fronteras, en su gran mayoría”, explicó Martínez.