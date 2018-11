Un Solo Uruguay asombrado con las declaraciones de Benech sobre abigeato

El movimiento Un Solo Uruguay salió este martes a responderle al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech, tras sus declaraciones de este lunes en las que sostuvo que detrás del abigeato hay un negocio y una estructura de organizaciones comerciales.

“Un Solo Uruguay quiere manifestar su asombro por los dichos del mencionado jerarca. Al parecer el señor ministro y el gobierno que integra recién se percatan de que quien mata o roba una vaca o diez ovejas no lo hace para alimentarse o por necesidad. De ser así, significaría que desde hace ya muchos años no vienen escuchando la voz de los productores del país que han venido alertando sobre esta modalidad delictiva y quienes la practican”, expresaron en un nuevo comunicado el movimiento integrado en su mayoría por productores rurales.

Benech dijo que detrás del abigeato en Uruguay no es que haya gente carneando o robando para comer, sino que hay “un negocio”. "Estamos convencidos que el abigeato en Uruguay no es un tema de que la gente mate una oveja porque tiene hambre o necesidad para comer. Es parte de un negocio, donde no necesariamente son chicos. Hay estructuras organizadas y en algún lugar se vende la carne. Hay que trabajar con las intendencias para el control de los puntos de venta, que de esa forma se va a poder controlar por lo menos un poco más", había declarado el jerarca tras ser consultado por El Observador el jueves 25 de octubre.

Además, el jerarca apuntó a la salida de una reunión con las principales gremiales del agro que en el interior del país se ven cantidad de lugares que no están habilitados pero que venden “milanesas, chorizos y hamburguesas”.

“Si usted anda por el interior y yo ando toda la semana, usted ve cantidad de lugares que no están habilitados que venden milanesas, chorizos, hamburguesas. Por lo tanto, si hay un negocio atrás de esto es muy difícil de combatir el abigeato. Tenemos propuestas y hemos estado en el Congreso de Intendentes. Es como cuando roban la radio del auto. Si después se va a comprar a donde se venden radios robadas, es difícil de parar. No digo que sean responsables los intendentes de solucionar esto, pero en todo el país se vende carne en lugares que no están habilitados y que el INAC no tiene competencia”, declaró el secretario de Estado.

El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, dijo minutos antes que hay aproximadamente 25.000 denuncias por robo de animales al año y que muchos de esos casos terminan en el círculo formal de comercialización de la carne.

En el documento divulgado por Un Solo Uruguay también se hace mención a la responsabilidad del Ministerio del Interior. “Hace muchos años que el país viene sufriendo los terribles efectos del abigeato. Pero debe dejarse en claro que esta realidad se agudizó fuertemente en el último tiempo conforme el Ministerio del Interior dispuso el cierre de numerosos destacamentos en todo el territorio y el retiro de un importante número de efectivos policiales del medio rural”, se señaló.

Desde el movimiento, además, se solicitó al Poder Judicial que asuma su responsabilidad.

Por su parte, este lunes Benech aclaró que no es competencia del MGAP ni del INAC controlar que se venda carne que no está habilitada, a excepción de en Montevideo donde sí se desempaña como órgano contralor el INAC. Al ser consultado si se trataba de un problema del control de las intendencias el jerarca respondió: “Sí, sin dudas”.