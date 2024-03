Un video de Coti Romero, ex Gran Hermano, preocupó a sus seguidores por su salud

Coti Romero, quien anteriormente participó en el programa Gran Hermano de Telefe, recientemente compartió un video inquietante en sus redes sociales, donde abordó detalladamente sus preocupaciones de salud tras una visita al hospital.

En un mensaje transmitido a través de su cuenta de Instagram, Coti, desde el interior de su automóvil y protegida con un barbijo, comenzó explicando: "Aquí estoy, acabo de salir del hospital hace un momento. Estoy experimentando un intenso dolor de garganta, me resulta difícil tragar incluso mi propia saliva, tengo placas en la garganta y desde ayer tengo una fiebre de 40 grados".

"Me encuentro muy inflamada, carezco de energía incluso para respirar y me duele todo el cuerpo. Hace algunos días me pusieron suero, pero se filtró y ahora apenas puedo mover mis brazos. Me van a administrar una nueva inyección y sinceramente siento que estoy completamente agotada", detalló la oriunda de Corrientes.

¿Qué le sucedió a Coti Romero?

La exconcursante de Gran Hermano hizo una reflexión sobre su salud mental y expresó: "A pesar de todo, siento que el dolor causado por mi corazón roto es aún más profundo. Me resulta increíble pensar que hace poco me encontraba en esta misma situación, llorando con el corazón destrozado y sin encontrar alivio alguno, sin inyecciones, sin médicos".

"Hoy en día, realmente me emociona darme cuenta de lo mucho mejor que estoy, a pesar de mi enfermedad física. No puedo evitar sentir gratitud hacia Dios, el paso del tiempo, los psicólogos y mis amigos, quienes me brindaron un apoyo invaluable. Mi familia también estuvo siempre presente, merecen el primer premio por su constante apoyo", añadió.

"No puedo expresar con palabras lo feliz que me hace poder compartir esto finalmente. Por eso, amigas, creo que es importante compartir nuestros procesos, ya que podrían ayudar a alguien más. Bueno, ese fue mi proceso, llevó su tiempo, varios meses, pero estoy muy bien, creo que fui muy diligente siguiendo las indicaciones del psicólogo", concluyó Coti Romero sobre su problema de salud.