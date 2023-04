Una de las figuras de Nacional vuelve a sonar para un grande de Brasil

El Campeonato Brasilero 2023 está a punto de comenzar y Vasco Da Gama, uno de los clubes históricos de Brasil, sigue pensando en refuerzos para la temporada y tiene un futbolista de Nacional en su carpeta.

Luego de los contactos que hubo a fines del año pasado, los cariocas vuelven a estar interesados en Franco Fagúndez, el 10 tricolor, informan por estas horas medios deportivos del vecino país.

Foto: Leonardo Carreño.

Franco Fagúndez

El contacto, según indican, se reactivó entre el grupo empresarial del futbolista y el club brasileño, a través de su director ejecutivo Paulo Bracks.

Ambas partes tendrían una próxima reunión, indicó el portal BolaVip de Brasil, en el que se agregan que desde el grupo empresarial de Fagúndez consideran que Vasco Da Gama es una gran equipo para el jugador y el Brasileirao una gran liga.

En ese sentido, esperan mantener una charla en los próximos para avanzar en las negociaciones.

Inés Guimaraens

Franco Fagúndez

El mercado de pases de Brasil cerró el 31 de marzo y se reabrirá en julio.

En Nacional desconocen el interés

En el Club Nacional de Football no están al tanto de que haya un nuevo interés de Vasco Da Gama por Fagúndez, según indicaron a Referí este viernes desde el club tricolor.

De todas formas, eso no quiere decir que no haya contactos entre el representante del jugador y los cariocas, que este año ficharon a José Luis “Pumita” Rodríguez luego de su paso por los albos.

Leo Carreño

Franco Fagúndez en el último clásico

Fagúndez y los 8 millones que quiere Nacional

En el pasado período de pases en Nacional estaban al tanto de que Fagúndez podía ser uno de los pases que dejarían al club.

En enero, el presidente albo, José Fuentes, dijo a Referí cuánto pedían por el 10.

“Si ponen US$ 8 millones, o si te compran el 80% y son US$ 6 millones… pero el precio es US$ 8 millones, y no tenemos apuro en venderlo”, dijo.

En ese momento, Fagúndez sonaba para Flamengo.