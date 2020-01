Una mirada a las exportaciones del agro en 2019

Las exportaciones de Uruguay se han mantenido estables en el entorno de US$ 9.000 millones contabilizando lo que sale de las zonas francas. La soja y la carne vacuna permitirán un crecimiento leve. Cuando no se cuentan las zonas francas, el aumento de 3% lleva a que las ventas pasen de US$ 7.568 millones en 2018 a US$ 7.800 millones en 2019 según los datos preliminares de Aduanas. El 82% de los ingresos por exportaciones provinieron del agro, tres puntos porcentuales más que la participación del año pasado.