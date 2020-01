Más exportaciones no hacen subir precio doméstico de la carne

En momentos en que se elevan los derechos de exportación sobre la carne, un estudio en Argentina demostró que no hubo relación entre el incremento de las exportaciones y la evolución del precio de la carne en el mercado doméstico.

El sector cárnico argentino batió récord de colocaciones en el exterior en 2019 mientras bajó el consumo per cápita de un producto muy sensible para la población. Más allá del ajuste en los derechos de exportación, el gobierno de Alberto Fernández no ha anunciado medidas que moderen las ventas externas para aumentar la oferta y bajar los precios domésticos.

La consultora AZ Group evaluó el desempeño de las exportaciones de carne vacuna en Argentina en los últimos nueve años comparando con el desempeño de los precios al mostrador de los tres cortes que se toma para la elaboración del Índice de Precios al Consumo.

En el estudio se calculó el precio promedio en cada año de los tres cortes al mostrador –que son el asado, bola de lomo y nalga– a valores constantes de fines de 2019.

Los datos mostraron que durante los últimos tres años –cuando hubo un fuerte incremento de las exportaciones– el precio de la carne al público se situó en los rangos más bajos del período comparado.

En esos tres años el valor se situó siempre por debajo del promedio de los nueve años.

Entre 2017 y 2019 el precio de los tres cortes de carne se ubicaron entre A$ 300 y A$ 315 por kilo (a precios constantes a noviembres de 2019) contra un promedio en los nueve años de A$ 346 por kilo.

El analista de AZ Group y autor del estudio, Diego Ponti, dijo a Valor Carne que la idea del trabajo “era contrarrestar con números el argumento que la carne es cara al público porque se exporta más”.

“No se puede decir que la carne sea cara, está más barata que en años anteriores. Además, en momentos en que las exportaciones eran mínimas, como en 2011, fue cuando los consumidores pagaron más por el producto”, sostuvo el consultor.

“El que tiene que tomar decisiones tiene que ver las fotos de 2011 y 2019 y pensar que quiere: agrandar la torta con reglas de largo plazo y seguir exportando, con un buen volumen de oferta en el mercado interno, o desalentar la exportación y la producción, y volver a la foto de 2011”, advirtió Ponti.

Menos carne para Jair

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reiteró la semana pasada que el gobierno no intervendrá en el mercado de carne vacuna a pesar del repunte de precios.

“La gente reclama por el precio de la carne. Lo que ellos quieren que haga es poner un tope al precio, dar subsidios como hicieron en Venezuela y ahora ellos no tienen ni un pancho para comer”, dijo Bolsonaro en una transmisión en vivo por Facebook. El presidente relató que ordenó bajar el consumo de carne vacuna el Palacio de Alvorada (la residencia oficial) a solamente dos días por semana.

Impacto en los precios

En diciembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio 15 (mide la primera quincena del mes) subió 1,05% en noviembre. Fue el mayor avance mensual desde junio de 2018 y el registro más alto para diciembre desde 2015.

El rubro de Alimentación y Bebidas subió 2,59% con una incidencia de 0,63% puntos porcentuales. El destaque fue para la carne vacuna con un incremento de 17,7% en diciembre.