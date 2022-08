Una mujer de 23 años fue imputada por el homicidio de su pareja en Cerro Largo

En Cerro Largo, una mujer de 23 años fue imputada por matar a su pareja, un hombre de 38, según informó Telenoche y confirmó a El Observador la fiscal del caso, Adriana Cruz. El hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo 31.

La delincuente fue formalizada por “un delito de homicidio especialmente agravado”, según indicó Cruz y se le impuso una medida cautelar por 180 días, mientras continúa la investigación.

Cruz indicó que “no quedó acreditado” que el homicidio fuera por legítima defensa y añadió que no había denuncias de violencia doméstica previa al hecho. No obstante, ambos sí presentaban “lesiones de antigua data”, pero aclaró que “en este momento” no están “en condiciones” de afirmar que “fueron causadas por el otro”.

Asimismo, Cruz sostuvo que tenían un hijo en común de 18 meses, quien “está a cargo de un familiar por disposición del juez de Familia”.

Hace seis años que vivían en donde ocurrió el hecho y, de acuerdo con el sistema de Ministerio del Interior, no hay antecedentes de denuncia por violencia doméstica.