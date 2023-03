Una nueva versión afirma que el atentado contra el Nord Stream II fue obra de saboteadores proucranianos

Funcionarios de inteligencia europeos y estadounidenses, sugirieron que, en base a nueva información de inteligencia, el atentado al gasoducto Nord Stream II puede haber sido realizado por un grupo de saboteadores pro ucranianos, según informaron The New York Time y Die Zeit.

De acuerdo a esta nueva versión, el ataque al gasoducto habría sido llevado a cabo por una grupo de seis personas que se transportaban en un yate alquilado por una empresa registrada en Polonia, y propiedad de dos ciudadanos ucranianos.

Los detalles sobre el ataque siguen siendo incompletos y no está claro qué confianza deposita la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en esta teoría, así como quién pudo haber organizado, financiado y dirigido un ataque tan audaz contra el gasoducto que, en principio, no parecería haber sido organizado y dirigido por Kiev.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó este miércoles los informes estadounidenses como un esfuerzo coordinado de “los autores del ataque” para desviar la atención.

“¿Cómo pueden los funcionarios estadounidenses asumir algo sin una investigación?” dijo Peskov, y agregó que a Rusia todavía no se le permitió ser parte de la investigación sobre el atentado.

La embajada de Rusia en Estados Unidos dijo que las filtraciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos “no eran más que un intento de confundir a cualquiera que sinceramente desee buscar la verdad en este flagrante crimen”.

“Es simplemente un medio para cambiar la sospecha de aquellos en posiciones gubernamentales oficiales que ordenaron y coordinaron los ataques en el Mar Báltico a individuos abstractos de algún tipo”, agregó.

Un asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, le dijo a The Guardian que el gobierno de Kiev “no estuvo involucrado de ninguna manera en el ataque” que no tuvo impacto alguno en las fuerzas rusas.

“Ucrania y sus aliados definitivamente no gastarían recursos en algo que no nos traería la victoria directamente en el campo de batalla. No tiene ningún sentido. Pero es extremadamente beneficioso para la propia Rusia tratar de desviar la atención de la guerra... y tratar de presentarse como una especie de 'víctima'", dijo.

La teoría que prevalecía en el momento del ataque era que lo había perpetrado Rusia, buscando culpar a Occidente, pero era difícil creer que Moscú quisiera destruir su propia costosa infraestructura costosamente para montar una operación de propaganda.

De acuerdo con la nueva versión, en el operativo de transporte de explosivos al lugar habrían participado seis personas, el capitán del yate, dos buzos, dos auxiliares de buceo y un médico, todos con pasaportes falsos, por lo que no se podía saber sus identidades.

Die Zeit publicó que el yate zarpó de la ciudad portuaria alemana de Rostock el 6 de septiembre. El equipo para la operación secreta se transportó previamente al puerto en un camión de reparto y después del regreso del yate los investigadores habrían encontrado rastros de explosivos en una de las mesas dentro de la embarcación contratada.

Otra versión difundida por el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh afirmaba que Estados Unidos había volado las tuberías, lo que ha sido negado rotundamente por Estados Unidos.

La especulación sobre la participación de EE. UU. ha persistido porque, justo antes de que Putin invadiera Ucrania, Joe Biden afirmó crípticamente que "ya no habrá un Nord Stream 2" si estalla la guerra. “Le pondremos fin”, dijo, y agregó: “Les prometo que podremos hacerlo”.

El gobierno alemán dijo que su propia investigación aún no ha llegado a una conclusión. Suecia, Dinamarca y Alemania informaron hace unos días al Consejo de seguridad de la ONU que sus investigaciones continuaban y que aún no había resultados.

Rodereich Kiesewetter, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) dijo “tenemos que seguir haciéndonos la pregunta: ¿quién tenía interés en la detonación, por qué solo se detonaron tres de los cuatro hilos y quién se beneficia de la incertidumbre, la especulación y las acusaciones?”.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que “necesitamos dejar que estas investigaciones concluyan y solo entonces deberíamos analizar qué acciones de seguimiento podrían o no ser apropiadas”.

No es la primera vez que se sospecha que grupos pro-ucranianos llevan a cabo un ataque importante. La inteligencia estadounidense ha llegado a creer que el atentado con coche bomba contra Darya Dugina en Moscú en agosto pasado fue realizado por partisanos que trabajaban para elementos del gobierno en Kiev.