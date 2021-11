Una razón más para que Gallardo vea con buenos ojos la opción de Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) asumió sin apuros la contratación del nuevo entrenador de la selección y apostó todas sus fichas al argentino Marcelo Gallardo, quien este jueves puede consagrarse campeón del fútbol argentino con River Plate.

Como informó Referí el viernes, la prioridad de los neutrales para sustituir a Óscar Tabárez es el técnico argentino. No obstante, su llegada excede la aspiración de la AUF por incorporarlo a la selección, porque Uruguay no puede competir económicamente con clubes europeos ni con el propio River Plate argentino que le paga tres veces más que la mejor oferta que tiene para hacer la Asociación en estos días.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se comunicó con el representante del exjugador y le expresó el interés de Uruguay por tener a Gallardo en la selección. Desde Argentina le respondieron que hasta tanto no termine el torneo argentino, el entrenador no hablará del tema.

Este jueves, River podrá consagrarse campeón en el partido que jugará ante Racing. Si no conquista el título este jueves, podrá lograrlo el domingo, y quedará en condiciones de sentarse a hablar con la AUF.

MARCELO ENDELLI / POOL / AFP

Gallardo va por otro título en el fútbol argentino

Independientemente del momento en que se dé la charla entre la AUF y Gallardo, como en cualquier negociación, los dirigentes uruguayos intentan persuadir al argentino para que considere la posibilidad de entrenar a Uruguay y es ahora cuando comienzan a tallar otros aspectos de un futuro acuerdo.

La AUF le ofrecerá un contrato que puede tentar a cualquier entrenador. Le plantearán un plan a cinco años (los cuatro partidos de las Eliminatorias para 2022, dirigir el Mundial si clasifica y todo el proceso 2023-2026), con una remuneración que originalmente tendrá el techo de US$ 1.800.000 al año, que era el salario que le pagaban al cuerpo técnico de Tabárez y, lo más importante desde el punto de vista deportivo, le brindarán la selección al argentino para que la moldee a su forma, dirigiendo el proyecto desde las sub 15, sub 17 y sub 20 y planteando en el trabajo en cancha con los juveniles el Uruguay que quiere para el Mundial 2026.

Esto implica para Gallardo el desafío de formar al próximo Luis Suárez o Edinson Cavani. Fortalecer el crecimiento y consolidar a las figuras actuales (Ronald Araújo, Matías Viña, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz) y terminar de dar forma a los jugadores de la selección absoluta para los próximos años.

AFP

¿Gallardo y Nicolás de la Cruz se reencontrarán en la selección?

Por estas horas la AUF suma un nuevo elemento a la mesa: los beneficios fiscales que tienen los extranjeros que consiguen la residencia en Uruguay.

Este detalle se transforma en un elemento clave en todo este proceso.

Los nuevos causales de residencia fiscal en Uruguay aplicables a las personas físicas de acuerdo a lo establecido por los decretos 163/020 y 174/020 permiten a los extranjeros acceder a exoneraciones.

En este caso, según explicó Fabián Birimbaum, contador público y referente en materia tributaria en Uruguay, se trata de una desgravación de impuestos para las rentas financieras del exterior. El nombre técnico es rendimiento de capital mobiliario del exterior, que no es exclusivo para Gallardo sino para cualquier extranjero.

Después de estar 183 días en Uruguay Gallardo se podrá convertir en residente fiscal uruguayo y como tal tendrá los beneficios que reviste a su condición.

En caso de llegar a un acuerdo, Gallardo tendrá que pagar el correspondiente IRPF sobre sus ingresos laborales de acuerdo al contrato de empleo que firme con la AUF, igual que cualquier trabajador uruguayo.

Staff Images / Conmebol

Gallardo tiene el número 1 en la lista de candidatos para la selección

A lo que podrá acceder el entrenador es a la exoneración si tiene capital. Por ejemplo, “en Argentina cualquier ciudadano paga impuestos a bienes personales y ganancias, que son altos, pero si viene a vivir en Uruguay no pagará ninguno”, explicó Birimbaum.

“No pagará impuestos a bienes personales y ganancias porque dejaría de ser argentino y empezaría a ser uruguayo y en Uruguay algunos de esos rubros no tienen impuestos, y los que tienen o son similares están en desgravación por 10 años, de acuerdo a la nueva ley”, sostuvo.

Birimbaum subrayó que ese gravamen es para su capital en el exterior, no para lo que perciba como remuneración salarial.

Además explicó que “todos los extranjeros reciben el beneficio de un sistema tributario más benévolo porque le da exoneraciones del rendimiento de su capital en el exterior”. Este elemento se suma a la lista de ítems que la AUF pone sobre la mesa para negociar con el entrenador y convencerlo de dirigir a Uruguay.