Uno de los acusados del FIFAgate se volvió soplón, evitó la cárcel, pero no puede volver a Argentina

El ex CEO de Torneos y Competencias, el argentino Alejandro Burzaco, fue condenado por los sobornos que pagó durante años a varios dirigentes del mundo del fútbol, en una decisión de la Justicia de Estados Unidos.

Más allá de todo esto, el exempresario no irá a la cárcel.

Según revela Infobae, "durante la última audiencia donde se conoció el veredicto, los fiscales dijeron que el público splo vio una parte de los años de cooperación de Burzaco con los agentes federales, y que él proporcionó más información que cualquier otra fuente".

Así lo reveló la periodista Nina Pullano en un artículo publicado en Courthouse News Service, un servicio informativo que se centra principalmente en litigios civiles en los Estados Unidos.

En noviembre de 2015, pocos meses después de ser arrestado, Burzaco se había declarado culpable y desde entonces "colaboró con la investigación y reveló los detalles de la matriz de corrupción dentro de la FIFA y la Conmebol".

Blatter tuvo que dejar la FIFA tras 17 años en la presidencia

La jueza Pamela Chen tuvo en cuenta la cantidad de datos que aportó como testigo protegido y le dio el beneficio de no ir a la cárcel.

Burzaco, de 58 años, testificó durante 11 días contra dos exdirectivos de Fox.

"El viernes en el Tribunal estuvieron sus cuatro hijos. Otros familiares se sentaron en primera fila. Todos se abrazaron entre lágrimas tras la sentencia. En la sala también estuvieron presentes antiguos fiscales que apoyaban a Burzaco", describió Pullano en su artículo.

Tanto los fiscales como la propia juez Chen, fueron efusivos al describir a Burzaco como el eje del caso que condujo "a múltiples condenas y a unas dos docenas de declaraciones públicas de culpabilidad".

Tanto es así que el escándalo derribó al expresidente de la FIFA Joseph Blatter, que durante 17 años supervisó el organismo rector del fútbol internacional.

"Creo que su cooperación ha sido nada menos que impresionante", afirmó Cheny y agregó: “Creo que ha sido un ejemplo no solo para su familia, sino para el mundo, de hacer lo correcto".

La jueza señaló que para Burzaco hubiera sido fácil esconderse en Argentina y evitar la extradición, como ocurrió con otros acusados. En cambio, Chen destacó que se entregó a las autoridades en Italia (en 2015) y luego se trasladó hasta la ciudad de Nueva York para comenzar a colaborar con los agentes del FBI.

Blatter y Platini antes de que estallara el FIFAgate

Además, el artículo expresa que la jueza Chen elogió también el trabajo voluntario de Burzaco en un comedor comunitario y su compromiso de denunciar los delitos que presenció, incluido un intento de robo de bicicletas que Burzaco detuvo, y la denuncia de un búnker de drogas en Washington Square Park, en el sur de Manhattan.

Los testimonios de Burzaco provocaron una serie de amenazas contra él y su familia.

Debido a esto, se tomaron medidas preventivas y tras su comparecencia inicial en Brooklyn, el testigo nunca entró en el tribunal por la puerta principal. Sus abogados estimaron que es posible que nunca pueda regresar a Argentina. “En resumen, su decisión de cooperar le ha cambiado la vida. Pero él... lo ha aprovechado al máximo”, resaltó la jueza.

Burzaco pidió disculpas a los clubes de fútbol, a los jugadores, a los hinchas, al tribunal y a los fiscales durante sus últimas palabras. “Pude haber decidido alejarme, pude haber decidido hacer sonar el silbato yo mismo. ... No lo hice, y me avergoncé. Sigo avergonzado. No hay excusas para lo que hice”, expresa el artículo publicado por Pullano.

El agradecimiento de la jueza y de la fiscal

La jueza no impuso la libertad vigilada ni multa. Pero Burzaco tuvo que renunciar a 21,7 millones de dólares como parte de su declaración de culpabilidad.

"Su Señoría, le prometo que he aprendido esta dura lección y que cumpliré con la ley el resto de mi vida”, dijo Burzaco, y añadió: “Confío en el sistema judicial de Estados Unidos. Su señoría, aceptaré su sentencia con gracia y dignidad. Lo siento mucho".

Luego vinieron palabras de agradecimiento, tanto de la jueza, como de la fiscal del caso.

"Mientras usted hablaba, señor Burzaco, me sentí privilegiada y orgullosa de participar en ello", enfatizó la jueza Chen.

La fiscal adjunta Kristin Mace, también tuvo palabras de agradecimiento con el ex CEO de Torneos y Competencias.

"El señor Burzaco se ha ganado el profundo y genuino respeto del gobierno de Estados Unidos", dijo.