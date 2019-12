Ursec subastó por US$ 65 millones espectros para internet móvil

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) otorgó este jueves espectros para internet móvil por US$ 65 millones, que se dividieron entre Movistar, Claro y Antel, las tres operadoras de internet móvil que tiene el país.

El objetivo de la subasta es mejorar las capacidades y prestaciones de las telefónicas, con el fin de optimizar alcance de las redes a través de frecuencias bajas y altas que permitan aumentar los anchos de banda.

Estas frecuencias asignadas tienden a solucionar dos cuestiones: una es brindar mayores capacidades en redes LTE y 4G, además de otras que permiten pensar ya en la tecnología siguiente, la 5G.

Para esta modalidad tecnológica su despliegue requiere de mayor intensidad en las capacidades, debido a que si bien sus velocidades son mucho mayores que la de la 4G, su alcance es menor.

La adquisición implica el uso de bloques de espectro en las bandas 2600 MHz, 1800 MHz Y AWS 1700/2100.

Antel pagará US$ 22,5 millones por cuatro frecuencias, aunque se hizo de un total de seis dado que dos de ellas no tuvieron costo por falta de otros oferentes. Por su parte, Movistar es la que mayor importe abonará con un desembolso de US$ 28 millones por cuatro bloques. En tanto, Claro abonará US$ 15 millones por dos.

En lo previo, el Poder Ejecutivo determinó que bloques quedaron reservados para Antel, en base a las necesidades de la estatal.

El presidente de Movistar Uruguay, Marcelo Tarakdjian, dijo que esta nueva inversión se suma “a los más de US$ 600 millones invertidos en estos años”.

“Nos permite contar con la combinación ideal de tecnologías y espectro radioeléctrico, reforzando el compromiso de Movistar con el desarrollo de las telecomunicaciones del Uruguay, potenciando la capacidad de datos móviles y cobertura celular en todo el país”, afirmó el ejecutivo en un comunicado de la compañía.

En abril de este año Antel lanzó la red 5G, que es el futuro e implica el nuevo estándar de comunicación móvil que se comenzó a desplegar por todo el planeta con la promesa de velocidades que superan en diez y hasta 20 veces más al 4G. De esta manera, Uruguay se convirtió en el primer país que apostó comercialmente a la transición a las nuevas redes de quinta generación en América Latina y unos de los primeros a nivel mundial.

Las frecuencias más altas ( 2600 MHz) son las más demandadas para desplegar este tipo de tecnología, que dará lugar a la propagación del Internet de las Cosas.