¿Uruguay puede convertirse en una cuna de empresas unicornio?

Las empresas unicornio son aquellas privadas que tienen una valuación superior a US$ 1.000 millones sin siquiera salir a la bolsa de valores. Este número es muy difícil de alcanzar, pero no imposible. De hecho, en los últimos 10 años, Uruguay tuvo dos startups que se convirtieron en unicornios: PedidosYa (2019) —alcanzó el precio considerando sus volúmenes de transacción y los múltiplos de la industria—, y dLocal (2020) al obtener una valoración total de US$ 1.200 millones luego de levantar una ronda de inversión de US$ 200 millones.