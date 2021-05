Uruguayos: Después de cuatro meses, Maxi Gómez rompió la sequía con un doblete

Maximiliano Gómez rompió este domingo una sequía de cuatro meses al marcar un doblete con Valencia contra Valladolid en un partido correspondiente a la 35ª fecha de LaLiga.

Gómez, de 24 años, no marcaba desde el 4 de enero en el 1-1 contra Cádiz.

Valencia ganó 3-0 y prácticamente quedó salvado del descenso. Christian Oliva entró a los 86' mientras que Lucas Olaza jugó los 90' en Valladolid que está apenas un punto arriba (31) de la zona de descenso con Huesca y Elche con 30 y Eibar con 29.

Evolución goleadora de Maxi Gómez en España

2017-2018 en Celta: 17 goles en 39 partidos (36 titular)

2018-2019 en Celta: 13 goles en 36 partidos (33 titular)

2019-2020 en Valencia: 11 goles en 43 partidos (32 titular)

2020-2021 en Valencia: 7 goles en 28 partidos (todos titular)

El que todavía no está salvado es Getafe (34) que perdió agónicamente de local 1-0 con Eibar con Damián Suárez, Mathías Olivera y Mauro Arambarri titulares jugando los 90'. Erick Catriel Cabaco sigue al margen por lesión.

EFE/Mariscal

Sergi Enrich y Mathías Olivera en Eibar-Getafe

El plato fuerte de la jornada fue el empate del sábado entre Barcelona y Atlético de Madrid donde Luis Suárez jugó los 90', Ronald Araújo fue gran figura tras entrar a los 45' por Óscar Migueza mientras que José María Giménez y Lucas Torreira fueron suplentes.

En el Cádiz 2-1 Huesca 1 del sábado, Alfonso Espino fue suplente y Gastón Silva se hizo un gol en contra.

Atlético de Madrid lidera con 77 puntos, Barcelona lo escolta con 75 pero Real Madrid puede saltar a la punta si vence este domingo a Sevilla con Federico Valverde como titular. Sevilla marcha cuarto con 70 unidades.

Cavani matador

En Inglaterra, Edinson Cavani volvió a ser determinante en Manchester United que venció 3-1 a Aston Villa postergando la consagración de Manchester City. El Matador entró para los 25' finales y marcó su octavo gol en los últimos siete partidos.

Bentancur titular en la Juve

Isabella Bonotto / AFP

Rodrigo Bentancur va con todo ante el embate de Franck Kessie

Como en toda la temporada, Rodrigo Bentancur fue titular en Juventus que enfrenta a AC Milan como local en un partido clave para definir quién puede ir a la próxima Liga de Campeones y quién a la Europa League.

Inter es ya campeón pero está muy entreverado las otras tres plazas en juego para la venidera Champions: Atalanta tiene 72, Napoli 70, Milan y Juventus 69 mientras que Lazio están al acecho con 64 en la segunda plaza para la Europa League 2021-2022.

Martín Cáceres fue titular en Fiorentina que le ganó de local a Lazio 2-0. El Pelado disputó los 90' y fue amonestado al cierre del partido.

Cagliari, por su parte, le ganó a un rival directo por el descenso y de visitante. Los isleños superaron 3-1 a Benevento con gran actuación de Nahitan Nández, autor de dos pases de gol, los del 2-1 (Luciano Pavoletti) y 3-1 (Joao Pedro, otro ex Peñarol).

Diego Godín fue titular y Gastón Pereiro no entró en la convocatoria.

Gastón Ramírez fue titular en Sampdoria que fue vapuleado 5-1 por Inter de visitante. El ex Peñarol salió en el entretiempo.

Fuera del radar de la selección, Juan Manuel Ramos no estuvo a la orden en Spezia que perdió el sábado 4-1 con Napoli de local. El uruguayo no juega desde febrero y su equipo está cuatro puntos arriba de la zona de descenso, pero aún no está salvado.

Tampoco estuvo en Parma Gastón Brugman que ya está descendido. Su equipo fue goleado de local por Atalanta 5-2.