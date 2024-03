Uruguayos pagaron US$ 180 millones por multas en 2023: lo que recaudó cada intendencia

Los datos del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) a los que accedió El Observador muestran que el año pasado los uruguayos pagaron $ 7.050 millones (unos US$ 180 millones) por 1.117.230 de infracciones.

Eso implicó que se aplicaran alrededor de 341.000 multas más que las que se habían registrado en 2022, lo que significó un aumento interanual de 44%.

De todas las multas aplicadas el año pasado, los propietarios de los vehículos pagaron el 40%, por un monto de $ 2.949 millones (unos US$ 76 millones). Si bien con las cancelaciones realizadas en enero de 2024 el porcentaje de pago trepó al 50%, aún así la recaudación por multas sigue siendo baja.

Las tres intendencias que más dinero recaudaron en 2023 por infracciones de tránsito fueron: Montevideo con un total de $ 1.374 millones (unos US$ 35 millones), Canelones con $ 477 millones (US$ 12,2 millones) y Maldonado con $ 298 millones (US$ 7,6 millones).

En el lado opuesto, las tres intendencias que menos dinero recaudaron por multas fueron: Treinta y tres con $ 17,6 millones (US$ 450 mil), Artigas con $ 21,7 millones (US$ 556 mil) y Cerro Largo con $ 27,4 millones (US$ 702 mil).

Multas por tipo de infracción

Los datos del Sucive muestran que tres de cada cuatro infracciones cometidas (algo más de 834.000) fueron infracciones de tránsito propiamente dichas.

Las multas por exceso de velocidad lideran ampliamente los registros. El año pasado. se aplicaron en total 461.594 en todo el territorio. Casi la mitad de estas infracciones se constataron en Montevideo (49%), le siguió Maldonado (25%) y más atrás Canelones (9%).

La segunda infracción más común que se cometió fue la de no respetar los semáforos. Eso motivó la aplicación de 76.988 multas.

Hubo otros dos tipos de infracciones que motivaron la aplicación de más de 50.000 multas. Una fue por no tener, portar o exhibir la licencia de conducir o la libreta de propiedad (53.518 sanciones). Y otra repetida fue la de estacionar en lugares prohibidos (50.780 multas).

Leonardo Carreño

Otras infracciones comunes, según el Sucive fueron circular en moto sin casco; circular sin placa de matrículas, deterioradas, falsas o ilegibles; transitar en vehículos en condiciones no reglamentarias; no respetar señalización o indicaciones de inspectores; circular sin cinturón de seguridad, y transitar con luces en canciones no reglamentarias.

Cerca de la mitad de las infracciones de tránsito que estaban pendientes de pago al cierre de 2023 correspondían a titulares de unos 150.000 vehículos que circulan por calles de los diferentes departamentos y que , mayoritariamente, tampoco pagaron la patente de rodados. En tanto, había otros 150 mil que en 2023 habían sido detectados sin pagar la patente y que no habían regularizado su situación.

Reincidencia

Los datos del Sucive muestran que en el ejercicio 2023, más del 80% de los conductores no registró infracciones. En tanto, el 9,6% registró solamente una infracción. Dentro de ese grupo seis de cada 10 habían pagado la multa.

Foto: Leonardo Carreño.

En el otro extremo, el 0,3% de los conductores registró entre 10 y 19 infracciones. En ese grupo estaba pendiente de pago el 85% de las multas y el 0,07% de los conductores registró más de 20 infracciones. En ese caso la morosidad de multas se situó algo por encima de 90%.

El año pasado hubo 6.477 titulares de vehículos que fueron responsables de entre 10 y 338 infracciones de tránsito en 12 meses. Estos representaron el 1,8% del total de infractores, y fueron responsables del 14,8% del total de infracciones.

Un cambio que genera polémica

A partir de enero de 2024 se habilitó el pago de la patente de rodados sin tener que cubrir lo adeudado por multas, según lo establecido en la Rendición de Cuentas. Los legisladores justificaron la medida bajo la consigna de "evitar sorpresas" a la hora de ir a pagar la patente.

Hubo 20.014 contribuyentes que a la hora de ir a pagar el tributo de su vehículo este enero no abonaron lo que debían por multas de tránsito. Eso significa que uno de cada cinco que este enero fue a cumplir con la patente pero que también tenía que pagar infracciones, no lo hizo, según había informado El Observador. Hubo 70.974 personas que sí pagaron las dos cosas juntas.

Foto: Leonardo Carreño.

Dentro del total de multas en todo el sistema al cierre del año pasado –son por encima del millón– fueron solo el 2% quienes se acogieron al nuevo mecanismo previsto en la Rendición de Cuentas, aunque en el Congreso de Intendentes temen que su uso sea cada vez más extendido.



Las cifras motivaron que las intendencias frenteamplistas –Montevideo, Canelones y Salto– avisaran este jueves que acudirían ante la Suprema Corte de Justicia para interponer una acción de lesión de las autonomías departamentales ante el artículo de la ley en cuestión, como señala esta nota de El Observador.