UTU ordena investigación tras premio a exdocente condenado por abusar sexualmente de una niña de tres años

Las autoridades de UTU ordenaron una investigación administrativa urgente luego de que el exdocente Roque Barla, condenado por abusar sexualmente de una niña de tres años, fuera homenajeado por sus 30 años de trabajo en la institución, informó Montevideo Portal y confirmó a El Observador el director general de UTU, Juan Pereyra.

El premio fue entregado por la Escuela Tecnológica Superior de Administración y Servicios de Salto en conjunto con ANEP, en el marco del "Día del Alumno y Funcionario de UTU". La medalla la recibió la esposa del exdocente, que fue condenado en mayo de este año a 2 años y 8 meses de prisión tras ser hallado culpable de un delito de abuso sexual agravado hacia una niña de tres años.

El profesor aceptó un acuerdo abreviado en el que asumió su culpabilidad luego de ser denunciado por la madre de la víctima en octubre de 2020.

Pereyra explicó que la división de Recursos Humanos de UTU realiza todos los años un registro de educadores que cumplen 30 años en la escuela técnica para entregarles un reconocimiento. "Se analiza la situación de cada uno y se comunican con él o su familia para la entrega de la medalla", detalló.

Según el director de UTU, Barla "se había jubilado cuando sucedieron los hechos", por lo que "no estaba registrado" que había cometido ese delito en el legajo de la organización.

"Es muy triste", lamentó Pereyra, quien espera que la investigación de urgencia se concrete "antes de fin de mes".

Barla había sido electo edil suplente por el Frente Amplio en las últimas elecciones, pero cuando se conoció la condena fue expulsado de esa fuerza política. "No hay lugar para este tipo de personas en el Frente Amplio", dijo Fernando Pereira en entrevista con Telenoche (canal 4).

Este lunes el colectivo feminista radical salteño La Revuelta Subversiva envió una carta a través de Facebook a Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de ANEP, en la que denunciaron la entrega del premio a Barla, y aseguraron que "esta persona tuvo también múltiples denuncias por acoso y abuso sexual hacia alumnas, docentes y funcionarias públicas".

Pereyra aclaró que "en UTU no hay ningún tipo de registro" sobre denuncias a Barla como profesor, pero maneja "versiones" que le informaron que esas denuncias "pueden haber llegado de Secundaria".

"El mensaje que se está dando a toda la comunidad con este hecho es que no importa si sos un agresor sexual, igual te vamos a premiar. Y la pregunta: ¿se permite el goce de impunidad por parte de docentes que abusan? Pedimos por este medio que este hecho sea revertido, ya que no se puede resarcir el daño ocasionado. Una medalla a la tan noble tarea docente, no puede verse manchada por el vínculo con este abusador sexual", criticaron desde el colectivo feminista.