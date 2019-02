Valdez y Cía rematará más de 8.000 vacunos en una semana

El escritorio Valdez y Cía redobla la apuesta y comenzará el mes de marzo a todo vapor, tanto que durante una semana estará rematando más de 8.000 vacunos por pantalla, en dos instancias.

Este viernes 1° de marzo, el escritorio con sede en Tacuarembó dispersará desde Espacio Gorlero, en Punta del Este, 5.000 vacunos sola marca, en el denominado, por su volumen y calidad, Remate de Punta.

El escritorio tiene la capacidad de comercializar ganado en cualquier rincón del país. “¿Y por qué no hacerlo en Punta del Este?”, fue lo que planteó el director de Valdez y Cía, Pablo Valdez, ante este nuevo desafío que con su equipo se han trazado.

El viernes 22 se desarrolló en Punta del Este una conferencia de prensa en la que Valdez y Cía presentó todos los detalles de este novedoso remate que se hará este viernes 1° de marzo.

Este viernes 1° se ofrece una liquidación sin reserva de 5.000 cabezas

En la misma, Jesús Bentancur, Director General de Obras y Talleres del departamento, comentó que el turismo y la ganadería, muchas veces, van de la mano.

“El mayor valor agregado que tiene la carne está en Punta del Este. Somos un país productor de carne y, sin ninguna duda, también somos un país turístico. Este tipo de emprendimientos realzan los valores de aquellas industrias que trabajan para nuestro país y son el cerno fundamental de nuestra economía”, explicó.

Por su parte, Pablo Valdez, en nombre del escritorio, informó a El Observador que la fecha de la venta es muy especial ya que se trata de las vísperas de carnaval. El equipo se adecuó a ello y así programando el remate “en el obligo del turismo uruguayo”.

5.000 vacunos ofrecerá el equipo en esta venta especial que se hará desde Punta del Este a la hora 18 de este viernes 1° de marzo.

Hizo referencia a que, junto con el turismo, la ganadería es “el palenque de la economía del país”. En este sentido, instó a ambos rubros a unirse y a no trabajar en forma separada, en el entendido de que “no son competencia”.

Por otro lado, relató que a la intendencia “le encantó la idea” y que por eso les cedió uno de los locales más emblemáticos de la ciudad, como lo es el denominado Espacio Gorlero.

En cuanto a la oferta, explicó que a tono con la calidad de la sede del evento “se van a vender excelentes ganados”. Los vacunos cuentan con el servicio de algunas de las mejores cabañas de la raza Angus del país, como son El Maturrango, Santa Clotilde y Frigorífico Modelo. “Todas las condiciones están dadas para tener una excelente venta”, determinó.

La oferta

Se trata de una liquidación total y sin reserva de 5.000 vacunos sola marca de la raza Aberdeen Angus y sus cruzas, provenientes de cuatro establecimientos de los departamentos de Rivera y Tacuarembó.

Alejandro Núñez, martillero del equipo, expresó que la oferta “ameritaba llamar la atención”.

Estarán entrando: 1.100 vaquillonas de uno a dos años, 1.300 vacas y vaquillonas entoradas, 700 vacas de cría, 600 terneros y terneras, 260 vaquillonas, 250 piezas de cría, 350 novillos de uno a dos años y 400 novillos de más de dos años.

“Hay mucha demanda de ganado y los precios están muy firmes”

“Va a ser una oportunidad muy buena en un momento muy especial sabiendo la escasez de ganados que hay, sobre todo de los buenos”, confesó.

Está previsto comenzar a la hora 18 y se espera que las ventas no duren más de tres horas.

El remate será transmitido en vivo por Valdez TV, CampoTV, DirecTV y a través de todas las redes sociales de la firma rematadora.

Las ventas serán al contado y la financiación estará a cargo de los productores. Se aceptarán órdenes de todos los bancos de plaza.

10° remate virtual

Valdez y Cía cumplirá una vez más con su premisa de estar presente en todo el territorio nacional y por eso la firma desarrollará su 10ª venta virtual el viernes 8 en el marco de la Expo Durazno, la clásica “antesala del Prado”.

Núñez, comentó a El Observador que estarán ofreciendo más de 3.000 vacunos, entre los que se destaca el ganado preñado, las piezas de cría y la escalera de terneros y la de novillos. “Hay muy buenos ganados de cabañas y estancias, del norte y del sur. Tenemos ganado sola marca muy destacado, como de Miguel Martirena, de El Ceibal; y de Frigorífico Modelo, que acompañará con sus muy buenos ganados”, destacó.

3.000 cabezas es la oferta que Valdez y Cía propone para su 10° remate virtual que se hará el viernes 8 desde Durazno.

Las ventas se harán con 90 días y la administración será propia. Se aceptarán cheques de industria y la firma está abierta a cualquier entidad financiera. Se prevé comenzar las ventas a partir de la hora 18 en el salón principal del local Santa Bernardina.

Durante los próximos días se estarán subiendo a la web los lotes certificados con informes, videos y teléfonos por si hay consultas.

El martillero comentó que el mercado para la reposición viene muy bien. Desde su punto de vista, es un momento en el que la demanda sigue insatisfecha.

“Un remate de 3.000 vacunos es muy importante y se hará en un momento que calza muy bien. Hay mucha necesidad de ganado y los precios están muy firmes”, destacó. En tanto, hizo referencia a que muchos productores han decidido vender frente a los buenos valores que presenta la reposición.

“Es evidente que en los primeros meses del año hemos tenido poca oferta porque los productores decidieron aprovechar el pasto y darle más kilos a sus ganados. Pero creo que hoy en día los valores han tentado mucho”, señaló.

Las ventas serán transmitidas en vivo y en directo a través de la web de Valdez TV.

Todos los detalles de ambas ventas están disponibles en el sitio valdez.com.uy o a través del teléfono 4632 5555.

100 años de historia

Abayuba Valdez, director del escritorio, remarcó que la firma tiene más de 100 años de experiencia y cuatro generaciones trabajando. “Me tocó la segunda generación y llevé la firma hasta mis 80 años, luego la dejé en manos de mis hijos. Mi padre remataba a caballo y sin micrófono; yo lo hacía arriba de un casillero de cerveza con micrófono. Ahora, con las pantallas y las tecnologías que hay me cuesta mucho adaptarme. De todas maneras, le he dado la derecha a las nuevas generaciones para que hagan las cosas que yo ya no puedo. A los 80 me retiré del martillo y dejé toda mi experiencia y mi actividad en manos del Nano (Nuñez)”, dijo.