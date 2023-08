Valeria Lynch apuntó contra Patricia Sosa: "Que siga vendiendo entradas hablando de mí"

Fernando Dente recibió a Valeria Lynch en su programa y se dio el gusto de cantar con ella varios temas, pero también le hizo preguntas sobre su vida privada y sus conflictos con otras colegas. "¿Harías un cover de Patricia Sosa?", preguntó el conductor, y la cantante respondió: "No, eso es fin, me dolió porque nunca me escuchó. Ya fue, persiana baja".

"Que siga vendiendo entradas hablando de mí. Qué va a ser, es así", afirmó Valeria, que no quiso dedicarle uno de sus temas más emblemáticos. "A ella no le dedicaría 'Qué ganas de no verte nunca más', pero a otra gente sí, que cada uno piense a quién".

Valeria Lynch y Patricia Sosa era amigas hasta el año 2020 cuando se pelearon y nunca más pudieron recomponer el vínculo. "Todavía la tengo bloqueada de WhatsApp, es lo que me pasa a mi con ella. Nosotros veníamos de un encierro total, el ambiente de la música estaba quebrado. Yo hacía un streaming donde iba a repartir la plata con todo el staff que trabaja conmigo", recordó Patricia Sosa, durante una entrevista con Socios del Espectáculo.

"De repente, la última semana de venta, donde se iba a poder recaudar bastante para que cada uno llevara a sus familias, y me encima la fecha porque a ella se le cae la transmisión. Yo lo hablé, le dije esto que les estoy contando, pero no le importó nada. Su streaming era con un músico, se podía haber hecho otro día... No me entendió, no hubo forma y eso me despertó ira en mí, un sentimiento que lo detesto", agregó.

Durante una entrevista radial en 2021, Valeria había declarado: "Patricia se peleó sola, conmigo no. Porque nunca tuve la oportunidad de charlar con ella y explicarle lo que había pasado. Me bloqueó y no hubo tiempo de descargo”.

“En su momento me dio mucha pena perder a una amiga porque yo la quería mucho. La quiero mucho todavía porque los afectos no se disuelven. Para mí ya está pero claro que me dolió en ese momento porque no me dio tiempo para hacer el descargo con ella. No tomaría ningún café con ella”, opinó Valeria.