“Valverde lo ha hecho muy bien”: Ancelotti no toca al "Halcón" en la revancha ante Chelsea

Real Madrid, con el uruguayo Federico Valverde en gran nivel, recibe este martes a Chelsea (16:00, ESPN) por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, encuentro en el que el "Halcón", su nuveo apodo tras dejar atrás el de "Pajarito", volverá a estar en el once inicial de Carlo Ancelotti.

El equipo de 'Carletto' impresionó en la ida en Stamford Bridge y aborda la segunda parte de la serie en el Santiago Bernabéu con una buena ventaja adquirida gracias a un triplete de Karim Benzema, como contra el PSG de Pochettino (50 años) en la vuelta de octavos (3-1).

Si bien los errores individuales de Chelsea ayudaron también, la prensa española destacó en la rueda de prensa posterior al partido la buena decisión de poner como titular a Valverde a la derecha, en lugar del brasileño Rodrygo.

El uruguayo mostró una actividad desbordante, como extremo y centrocampista, tapando los circuitos ofensivos de los Blues.

"Hemos jugado con el mismo sistema. He puesto a Valverde para tener a Carvajal un poco más por dentro e intentar tener el control de sus mediapuntas. Valverde lo ha hecho muy bien. A veces podría pensar en hacer una línea de cinco, pero todo dependía de la posición de Azpilicueta. Si se quedaba abajo, se adelantaba Valverde", detalló Ancelotti.

Antes del partido, el volante brasileño Casemiro también habló sobre la presencia del uruguayo en el equipo y lo que eso significa.

Consultado sobre la inclusión de Valverde en el 4-3-3, señaló: "Creo que esa pregunta es más para el entrenador, yo quiero jugar y cuando juegas con Fede tienes un sistema, con Rodrygo y Asensio hay otro... Todos queremos ganar. Ancelotti es un señor y entiende mucho de esto".

El brasileño también fue preguntado por si era imprescindible en el equipo. "Yo creo que el mister fue muy claro. No hay sustituto de ningún jugador, cada uno tiene sus características. Más parecido a mí no hay, pero tenemos una buena plantilla. Valverde y Camavinga demostraron tener su sitio en esta plantilla el otro día. Para ganar títulos esto es lo importante, tener jugadores como estos".

Inoxidable Ancelotti

Tras eliminar al PSG de Mauricio Pochettino y vencer después en Londres por 3-1 al Chelsea de Thomas Tuchel, dos equipos a los que ha entrenado, el experimentado entrenador del Real Madrid derrota a una nueva generación de técnicos en Liga de Campeones... Una dinámica a confirmar el martes en el partido de vuelta de cuartos de final contra los Blues.

A sus 62 años, Carlo Ancelotti destaca como veterano entre los entrenadores clasificados a cuartos en Champions: el técnico italiano de tres títulos de Champions es el de más edad, frente a los quincuagenarios Pep Guardiola, Diego Simeone, Unai Emery y Jürgen Klopp, a Tuchel (48 años), o los representantes de la nueva ola en los banquillos europeos, Nelson Verissimo (44 años) o Julian Nagelsmann (34 años).

Una autosatisfacción legítima, sobre todo porque el italiano sabe hacer bien la autocrítica, como tras el clásico perdido en marzo contra el Barcelona (4-0). "Han jugado mejor que nosotros, han merecido ganar. No es un problema asumir la responsabilidad, porque ha sido así. No he planteado bien el partido", admitió sin ambages.

Pero es por su método directo y conciliador, con el que ya ganó una Champions en 2014 con el equipo madrileño, por lo que el club blanco le fue a buscar esta temporada para suceder a Zinedine Zidane.

"Yo con los jugadores hablo de fútbol y entiendo lo que piensan y lo que les gustaría, pero luego tengo que tomar decisiones absolutamente solo. A veces acierto y otras no", resumió la semana pasada.

Si el Real Madrid logra de nuevo clasificarse a semifinales, la historia será bonita para el italiano, ampliamente en cabeza de LaLiga y cerca de convertirse en el primer entrenador en ganar los cinco grandes campeonatos europeos.

Un regreso al primer plano casi inesperado para el técnico de 62 años, que parecía haber perdido tras su primer paso por la capital española (2013-2015), donde fue cesado, un año apenas después de haber ganado la 'Décima' de las 13 Champions del club.

Revancha contra Chelsea

Un corto paso por Bayern Múnich (2016-2017), Nápoles (2018-2019) y una tentativa de relanzarse con Everton (2019-2021), club de una reputación inferior, dejaban entender un declive. Hasta su regreso a Madrid.

¿Formará parte del proyecto el año próximo, cuando el club no esconde su intención de renovar su plantilla con fichajes prestigiosos? Ancelotti, con contrato hasta 2024, está haciendo méritos para ello, pese a las recientes críticas en su contra después del clásico perdido.

El exentrenador del AC Milan o de la Juventus tiene la costumbre de enfrentarse a contextos inflamables, una cualidad en la que podría inspirarse Tuchel, enfrentado a una temporada singular tras las sanciones británicas contra el propietario del Chelsea, Roman Abramovich.

Tomarse la revancha el martes contra los actuales campeones de Europa, que eliminaron al Real Madrid en semifinales el año pasado, haría de la temporada de Ancelotti un éxito, aunque el italiano conoce demasiado bien el fútbol como para lanzar las campanas al vuelo.

"Tenemos una clara ventaja, pero la eliminatoria sigue abierta", previno.

"No tenemos las mejores opciones de remontar dado el resultado de la ida, dada la competición y dado el oponente y su estadio. Es poco probable remontar, pero merece la pena intentarlo (...) Ganar con un mínimo de dos goles o incluso con una diferencia de tres. Eso hace que sea casi imposible", admitió por su parte Tuchel este lunes.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti (ITA)

Chelsea: Mendy - Azpilicueta (o Chalobah), Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso - Mount, Havertz, Ziyech (o Werner). DT: Thomas Tuchel (GER)

