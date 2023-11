"Vamos a salir todos jorobados": la industria se manifiesta ante la amenaza de salida de Spotify de Uruguay

Ante el anuncio de que Spotify dejará de prestar servicios en Uruguay una vez que los artículos de la Rendición de Cuentas empiecen a regir, los actores involucrados prendieron las alertas, aunque manifestaron tranquilidad ante lo que creen constituye otro mecanismo de "presión".

Según la abogada especialista en propiedad intelectual y derechos conexos, Martha Caviglia, una de las redactoras de los artículos aprobados en la Rendición de Cuentas que obligan a pagar a los intérpretes por la reproducción en plataformas, todavía falta el decreto reglamentario de esos artículos para ver cómo se van a implementar.

"Es cierto que falta un decreto reglamentario porque así lo dispone la ley que empieza a regir el 1° de enero. Si ellos se van es una decisión de empresa, no tendrían que retirarse por este artículo que solo consagra derecho de los intérpretes", dijo a El Observador.

"No hay nada resuelto. Hasta el 1° de enero se empieza a trabajar en el decreto reglamentario. Ponele que se empiece a trabajar lo antes que se pueda. Y después ahí tiene que haber un comienzo de negociación entre las partes para ver cómo se arreglan. No se trata de que paguen doble sino que en eso de que se percibe los intérpretes tengan un espacio. Cambió el negocio y una parte fundamental de lo que se basa ese negocio no está percibiendo. Estaría haciendo falta un acuerdo, una conversación para ver cuánto son los porcentajes. Porque el decreto reglamentario ni siquiera va a confirmar", aseguró.

"El decreto reglamentario lo que puede decir es 'esto lo va a percibir la entidad de gestión colectiva correspondiente que cumpla con lo que establece la ley'. Pero al final de cuentas es un acuerdo de particulares. Es la industria. Hay que sentarse a conversar. Ellos hablan de que el 1°de enero que se empiezan a ir, yo no puedo sacar un decreto reglamentario antes, lo que si puedo es sentarme a conversar. Esto en Europa y Estados Unidos está vigente y funciona", aseveró.

Según Caviglia la ida de Spotify ya comienza a "afectar a otras partes del negocio como a los autores". "Se van a ver perjudicados definitivamente. No me gustaría que se fuera pero esta forma de venir de afuera y marcarle al Estado de qué forma regular y qué derechos reconocer a lo que es su población. No está bueno que esta sea la forma. Cada uno decide su forma de negociar pero falta el decreto reglamentario, no ha habido un acercamiento por parte de Spotify y los intérpretes. La idea no es perjudicar a nadie".

"Sorprende esta actitud belicosa y patotera, ¿realmente vos ves una actitud de los intérpretes, los vimos saliendo a festejar una vez que se aprobó? No, porque no es la idea perjudicar a una industria donde viven todas las partes. Falta una parte que esta todavía por darse", finalizó.

Cámara Uruguaya del Disco: "Vamos a salir jorobados"

Por su parte, las autoridades de la Cámara Uruguaya del Disco (CUD) se mostraron más preocupados por esta decisión. "Si se va Spotify y puede arrastrar alguna otra de estas empresas de plataformas, directamente, no sé, cerramos, vendemos el catálogo al exterior”, dijo Rafael Aval, secretario de la CUD a Canal 4.

"Vamos a salir jorobados todos los productores que no les vamos a poder pagar a los intérpretes, productores que lo hacen de forma independiente y no a través de la CUD como escuché de algunos comunicados de forma errónea aseverando que la CUD tenía ingresos de streaming”, sostuvo por su parte el gerente general de la entidad, Mariana Arsuaga a Del Sol. “Spotify lo que viene es a sustituir a la vieja y querida venta de discos y CDs en forma digital entonces los músicos desde 1940 han cobrado sus regalías cada vez que se vendía. Y los artistas secundarios lo que cobraban es un caché. Hoy Spotify es esa disquería donde si un disco se escucha el artista principal, el producto y el autor cobran", aseguró.