Victoria Vanucci dio las razones del por qué no regresó al país con sus hijos tras el conflicto con Matías Garfunkel

Victoria Vannucci volvió al país y abordó el tema de su reciente controversia. Tras un enfrentamiento legal con Matías Garfunkel por la custodia de Indiana y Napoleón, la exmodelo compartió detalles sobre el difícil proceso que atravesó con el sistema judicial estadounidense y sobre la actualidad de su relación con el padre de sus hijos.

En una entrevista con Socios del Espectáculo en eltrece, Vannucci comentó: "Estoy feliz de estar acá. Lamentablemente, mis hijitos no me pudieron acompañar por un tema de permisos. Yo vine a ver a mi familia y también a definir algunos temas de trabajo".

Cuando se le preguntó sobre su experiencia con su ex esposo, evitó entrar en detalles específicos, pero admitió: "Lo pasé realmente mal". No obstante, añadió: "Cuando una prioriza a los hijos, trata de mirar para adelante. Fue duro lo que pasó, pero hay que entender que hay una enfermedad en el medio y no quiero que los chicos piensen que yo no lo entiendo... No quiero que el día de mañana me reprochen por llevarme mal con su papá".

Sobre el bienestar de sus hijos, Victoria Vannucci enfatizó: "Gracias a dios, Indiana y Napoleón están muy bien. Estamos todos los días tratando de hacer programas para que ellos también procesen todo lo que pasó y que entiendan que es lo que hay, que vamos a tratar de llevarlo como un equipo para que nada sea traumático".

En cuanto a su propia experiencia, resumió: "Estuve en una cárcel, fue tremendo. Fue una experiencia que no paraba de llorar y me quedé shockeada". Lamentó: "Cuando hay bipolaridad en ese nivel y se te salta el... yo no puedo entender lo que estás haciendo y no hay cómo frenar si no hay medicación. Entonces fue muy fuerte para mí y nunca me lo hubiese esperado".

Victoria Vannucci y Matías Garfunkel estuvieron juntos durante una década y tuvieron dos hijos, Indiana y Napoleón. A pesar de los escándalos mediáticos en los que se vieron envueltos, en 2019 decidieron separarse de manera amistosa y en buenos términos. Sin embargo, en diciembre pasado, la exmodelo expresó su desesperación al perder contacto con su hijo de nueve años y manifestó su temor de que el empresario se lo llevara a Israel por la fuerza.

"Yo le pedí el divorcio y ahí se dispararon millones de cosas que durante muchos años traté de evitar, pero tengo 40 años y quiero ser libre", dijo en aquel momento, refiriéndose al punto de inflexión que marcó su decisión.