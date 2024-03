Victoria Vanucci, en el medio de una fuerte pelea entre Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa

Una fuerte disputa se desató entre Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa, según se informó en el programa "Socios del espectáculo" de El Trece. El conflicto surgió por una invitada que ambas deseaban tener: Victoria Vanucci.

Inicialmente, la producción de "A la Barbarossa" convocó a la ex de Matías Garfunkel para cocinar en el estudio. Sin embargo, a pesar de su presencia en el set, no apareció en pantalla y se retiró. Rodrigo Lussich explicó: "Había un conflicto gremial y no salió".

Días después, Victoria Vanucci regresó al programa de Georgina Barbarossa. "Estaba todo listo, pero la bajaron por segunda vez. ¿Qué pasó? En el programa de Carmen Barbieri mandaron al aire una entrevista grabada que habían hecho con Vanucci. En la producción de Georgina no quisieron tener lo mismo al aire", detalló el periodista.

En un video enviado a "Socios del espectáculo", Victoria Vanucci aclaró que no se molestó con la producción de Telefe ni con nadie, como se había rumoreado: "Entiendo cómo funciona la televisión. Estaba en la cocina, a punto de salir al aire, y los productores me informaron que justo estaban transmitiendo la nota que me hicieron para el programa de Carmen. Comprendí que no podía haber dos Victorias compitiendo en el mismo horario. No tengo problemas con nadie".

Al parecer, quien sí quedó molesta fue Georgina Barbarossa debido a la acción de la producción de la competencia. Según lo acordado con Vanucci, iban a transmitir la entrevista grabada después de la participación de la experta en gastronomía vegana en Telefe.

Cuando Victoria Vanucci tuvo que echar a Graciela Alfano de su negocio

Victoria Vanucci participó en el programa Socios del Espectáculo (El Trece). Durante la conversación, surgieron detalles de un antiguo conflicto entre ella y Graciela Alfano, relacionado con la inauguración de su tienda de lencería.

Rodrigo Lussich le preguntó sobre el día en que supuestamente había echado a Alfano de su local. Vanucci aclaró: “Yo no la eché a Graciela. Ella estaba paseando, y yo jamás la habría expulsado, ya que su presencia habría sumado”.

La decisión de aquel momento estuvo vinculada a Matías Garfunkel, quien era la pareja de Vanucci en ese entonces. Matías había vivido situaciones de secuestro con su familia, y durante años se asoció a Graciela con el dictador Emilio Massera, responsable del secuestro de la abuela de Garfunkel.

Vanucci recordó que le informaron que Graciela había intentado ingresar, pero no pudo intervenir en la situación. “Quiero pedirle a Graciela que entienda que no fui yo quien tomó esa decisión, porque es la verdad. Me enteré de todo después de que ocurriera”, enfatizó.

Finalmente, concluyó: “Le envío un fuerte abrazo y espero que pueda disculpar esa situación desagradable. Si yo hubiera estado en su lugar, me habría sentido igual”.