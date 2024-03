Video: se fue muy mal de Nacional, pero le canta canciones del bolso a su pequeño hijo

A fines de julio del año pasado, cuando Nacional se aprontaba para jugar contra Boca Juniors por la Copa Libertadores, recibió una noticia que lo sacudió.

Es que uno de sus pilares defensivos, el zaguero argentino Fabián Noguera, comunicó que iba a ejecutar su cláusula de salida de US$ 300.000, tras haber recibido una oferta del club Abha de Arabia Saudita.

En aquel momento Noguera rompió hasta con su representante: "Me hubiera gustado enterarme por el jugador. Él optó por hablar con otro agente, es válido, pero me enteré por el club. Le mandé mensaje a Fabián y me respondió a los dos días dándome sus explicaciones. Ya no lo represento más", manifestó Christian Bragarnik.

Federico Gutiérrez

Noguera festeja su gol contra Fénix

Días después, cuando la transferencia ya se había concretado, Noguera habló públicamente: "Mi situación es bastante clara: tengo 30 años, llegó la oferta del club árabe muy satisfactoria, irrechazable que a mi edad no creo volver a tener, tengo que aprovecharla. Quiero aclarar porque la oferta llegó el domingo, tuve una reunión con el jeque árabe y mi primera pregunta fue: ¿cuándo arrancaba el torneo? Y la segunda si me permitían jugar contra Boca. Por mi participación en la Copa para mí era importante poder estar en los dos partidos. Lo primero que me dijeron es que jugamos el 14 contra el equipo de Cristiano Ronaldo y vos querés jugar el 9 contra Boca, ¿cómo hacemos?", explicó el zaguero.

De todas formas, el futbolista no se olvida del club uruguayo y en un video que publicó en sus redes sociales, muestra cómo le enseña canciones del bolso a su pequeño hijo, que baila al mismo tiempo.

Noguera llegó a Nacional a principio de 2023, pedido por el entrenador Ricardo Zielinski. Disputó 28 partidos oficiales, todos como titular, y marcó dos goles: uno frente a Fénix por el Apertura y otro contra Internacional de Porto Alegre por la Copa Libertadores.